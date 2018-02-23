Кадыров рассказал о полной победе Чечни над терроризмом

На торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике полностью побежден терроризм. По словам Кадырова, Чечня является «единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм».

В своей речи Кадыров отметил, что День защитника Отечества — «день тех, кто верой и правдой служит нашей родине — России». Он напомнил, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров «начал борьбу с международными террористами и при поддержке президента России Владимира Путина спас чеченский народ от уничтожения, а страну — от развала».

«Сегодня Чеченская Республика является единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм», — приводит слова Кадырова его пресс-служба.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что потрясен унесшей жизни пяти человек стрельбой у входа в церковь в дагестанском Кизляре.