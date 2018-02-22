Работники Музея Победы поздравили ветеранов и военных с 23 февраля

Директор Музея Победы Александр Школьник поздравил с наступающим Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов вооруженных сил.

Торжественный прием по случаю 100-летней годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) состоялся в Зале полководцев музея.

«День защитника Отечества — это праздник доблести, отваги, чести и любви к Родине, объединивший целые поколения людей: от покрытых славой ветеранов до юных кадетов, которым только предстоит встать на защиту рубежей нашей страны. В каждой российской семье бережно хранится память о Великой Отечественной войне. Здесь, в стенах Музея Победы, в первую очередь я хочу поздравить ветеранов, передать вам наш низкий поклон и пожелать доброго здоровья и долгих лет. От всего сердца я поздравляю и сотрудников Музея Победы, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и ветераны вооруженных сил, посвятившие многие годы своей жизни нелегкой военной службе», — сказал Александр Школьник.

В праздничном концерте приняли участие оркестр Московского военного гарнизона, танцевальные коллективы сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Также свои песни исполнили народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко, музыкант Алексей Хворостян, а также победители и участники музыкального проекта «Голос». Провел мероприятие народный артист России Владимир Березин.