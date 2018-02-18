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Кадыров потрясен стрельбой у церкви в дагестанском Кизляре

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он потрясен унесшей жизни пяти человек стрельбой у входа в церковь в дагестанском Кизляре. По его словам, нападавший не имеет отношения к какой-либо религии. 

«Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнет на жизнь ни в чем не повинных людей», — написал Кадыров в своем Telegram-канале

Глава Чечни отметил, что преступника и его возможных соучастников необходимо привлечь к ответственности «по всей строгости закона». Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. 

Как сообщал портал iz.ru, 22-летний местный житель открыл стрельбу по прихожанам у выхода из храма в городе Кизляре. В результате случившегося погибли пять женщин, пострадали четыре человека, включая двух правоохранителей. 

Нападавший был ликвидирован правоохранителями на месте преступления. 

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