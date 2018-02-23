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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов армии с Днем защитника Отечества.

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Глава Минобороны обратил внимание, что российские военные защищают интересы государства, эффективно обеспечивают его безопасность и успешно борются с международным терроризмом.

Поздравительная речь Шойгу опубликована на странице российского оборонного ведомства в Facebook.

«Личный состав уверенно осваивает современное вооружение и военную технику, совершенствует профессиональное мастерство, успешно борется с международным терроризмом», — отмечается в поздравлении.

В 21:00 по местному времени с привлечением воинских частей ВС РФ в праздничные салюты состоятся, в частности, в Москве, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Волгограде, Смоленске, Туле и в городах дислокации штабов военных округов и флотов.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу заменит вице-премьера Дмитрия Рогозина на посту председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ).

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