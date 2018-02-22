Шойгу сменит Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ

Министр обороны России Сергей Шойгу заменит вице-премьера Дмитрия Рогозина на посту председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). Это следует из опубликованного на портале правовых актов проекта указа.

«Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований министра обороны Российской Федерации Шойгу С.К., освободив от этих обязанностей Рогозина Д.О.», –– говорится в документе.

Шойгу станет председателем попечительского совета на пять лет. Помимо него, в совет войдет и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

При этом из состава предлагается вывести Рогозина и вице-президента по связям с промышленностью Сколковского института Алексея Понамарева.

ФПИ — государственный фонд, занимающийся научными исследованиями и разработками в сфере обороны. Основан в 2012 году.

Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.