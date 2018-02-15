Прямой эфир

Рогозин показал экипировку российского «солдата будущего»

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин показал экипировку российского «солдата будущего». Политик опубликовал фотографии на своей странице в Twitter.

В экипировку войдут бронекомплект «Пермячка» (80% защиты тела от открытого пламени и осколков), боевой шлем со встроенной системой связи и обработки информации, переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования, коммуникатор ГЛОНАСС.

Экипировка будет оснащена оборудованием, маскирующем бойца в инфракрасном спектре. «Солдат будущего» будет вооружен штурмовой винтовкой АК-12 с подствольником ГП-34 и ночным прицелом.

Общий вес экипировки составит 26 кг, а ее стоимость — $46 тыс.

Между тем пользователи соцсетей заметили сходство экипировки «солдата будущего» с экипировкой бойца из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.

Вместе с тем стоит отметить, что многие образцы современного технологического оборудования были описаны фантастами задолго до изобретения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия в 2017 году поставила вооружений на сумму около $15 млрд
Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017