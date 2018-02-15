Рогозин показал экипировку российского «солдата будущего»
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин показал экипировку российского «солдата будущего». Политик опубликовал фотографии на своей странице в Twitter.
В экипировку войдут бронекомплект «Пермячка» (80% защиты тела от открытого пламени и осколков), боевой шлем со встроенной системой связи и обработки информации, переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования, коммуникатор ГЛОНАСС.
Экипировка будет оснащена оборудованием, маскирующем бойца в инфракрасном спектре. «Солдат будущего» будет вооружен штурмовой винтовкой АК-12 с подствольником ГП-34 и ночным прицелом.
Общий вес экипировки составит 26 кг, а ее стоимость — $46 тыс.
Между тем пользователи соцсетей заметили сходство экипировки «солдата будущего» с экипировкой бойца из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.
Вместе с тем стоит отметить, что многие образцы современного технологического оборудования были описаны фантастами задолго до изобретения.