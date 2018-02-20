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Рогозин ожидает трехкратный рост подключения авто к ЭРА-ГЛОНАСС

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС может быть установлена на 3,5–4 млн автомобилей к концу 2018 года, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Сейчас по стране ездят уже более 1,5 млн автомобилей, подключенных к этой системе. К концу года ожидаем до 3,5–4 млн», — приводит его слова сайт «Комсомольской правды».

Вице-премьер рассказал, что с января 2016 года система приняла и обработала порядка 700 тыс. экстренных вызовов, из которых в 8,2 тыс. случаев потребовалось привлечение экстренных служб.

По словам Рогозина, технологию ЭРА-ГЛОНАСС хотят позаимствовать и за рубежом. Так, в Европе уже готовятся запустить свой аналог системы — eCall.

С 1 января 2017 года установка ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательным условием постановки авто на учет.

С 2018 года у системы экстренного реагирования появятся новые терминалы, предназначенные в том числе для оказания коммерческих услуг.

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