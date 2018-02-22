Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотизм является одной из главных черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины. Об этом он сказал на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

«Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности», — сказал российский лидер, которого цитирует «РИА Новости».

Путин также отметил, что для русских мужчин готовность закрыть собой боевого товарища и защитить тех, кто дорог, — всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний.

Также президент заявил, что Вооруженные силы РФ вышли на передовые места в мире по качеству вооружений и боеготовности, обеспечив безопасность страны.