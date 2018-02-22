Прямой эфир

Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотизм является одной из главных черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины. Об этом он сказал на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

«Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности», — сказал российский лидер, которого цитирует «РИА Новости»

Путин также отметил, что для русских мужчин готовность закрыть собой боевого товарища и защитить тех, кто дорог, — всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний.

Также президент заявил, что Вооруженные силы РФ вышли на передовые места в мире по качеству вооружений и боеготовности, обеспечив безопасность страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о лидерских позициях России по качеству вооружений
Путин 28 февраля встретится с канцлером Австрии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017