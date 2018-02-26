Студент из России создал распознающее болезни приложение

Студент Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) Сергей Блинцов запустил мобильное приложение meCare, способное распознать по селфи и ряду простых тестов первичные признаки анемии и болезни Паркинсона.

По словам создателя сервиса, список заболеваний, первичные признаки которых способно выявить приложение, пополнится в ближайшее время. Блинцов рассказал, что приложение на данном этапе может диагностировать анемию и болезнь Паркинсона с точностью от 87 до 95%.

Для распознания болезни Паркинсона приложение предлагает пользователю пройти несколько тестов: подержать телефон на вытянутой руке, на колене и коснуться им носа, а также порисовать на экране смартфона пальцем и произнести произвольную или предложенную сервисом фразу.

Анемию приложение определяет посредством анализа с помощью анализа хранящихся в памяти телефона селфи. Для определения вероятности наличия заболевания, по словам, Блинцова, достаточно 15 фотографий, сделанных за последние полгода.

Как передает ТАСС, кандидат медицинских наук врач травматолог-ортопед Алексей Крупко, который консультирует разработчиков по общим медицинским вопросам заявил, что такое приложение поможет с постановкой диагноза.

«Диагноз ставит врач при полном заключении, приложение может только сориентировать, в какую сторону пациенту нужно двигаться, что нужно обследовать и к какому специалисту идти. Это помощник на доврачебном уровне. Как любой скрининг он важен, он имеет значение», — приводит агентство его слова.