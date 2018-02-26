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Центры ядерной и протонной медицины построят в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Входящая в состав госкорпорации «Ростех» компания «Швабе» построит в Приморье центры ядерной и протонной медицины на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Соответствующее соглашение было подписано в понедельник.

Как отметили в администрации края, проект будет реализован в два этапа. «Первый направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения медицинского центра ДВФУ. Предполагается, что центр ядерной медицины сможет принимать около 12 тыс. пациентов в год», — уточнили в пресс-службе администрации.

В рамках второго этапа компания построит в Приморском крае «центр протонной терапии с годовой пропускной способностью более 1 тыс. пациентов». Согласно документу, он станет пилотным проектом сети учреждений в шести регионах России.

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