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Бельгийские медики провели эвтаназию без учета воли пациента

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker.com
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Скандал разразился в медицинском сообществе Бельгии, где врачи провели эвтаназию по просьбе семьи пациента, но без учета на то его воли. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail, произошедшее можно квалифицировать как убийство.

Доктор Виллем Дистелманс из государственной комиссии по эвтаназии ушел в отставку из-за вопиющих ошибок в этой области и недостаточного контроля властей за происходящим, говорится в статье. Он и рассказал изданию, что эвтаназию провели пожилому пациенту, страдавшему болезнью Паркинсона. Мужчину госпитализировали в состоянии, в котором он не мог добровольно выбрать эвтаназию, уверен врач.

По словам Дистелманса, пациент даже не намекал на эвтаназию. После произошедшего врачебная комиссия по эвтаназии не передала материалы данного дела в прокуратуру, что вызвало еще большее возмущение медика.

Портал iz.ru сообщал, что бельгийский священник убил десятки стариков с помощью шприца. 

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