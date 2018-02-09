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Карта «Мир» получит медицинское предложение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С помощью карты «Мир» можно будет записаться на прием к врачу и покупать лекарства по электронному рецепту.

Об этом рассказали «Известиям» источник близкий к Центробанку и два банкира.

«Новая функция медицинского приложения начнет действовать в 2018 году», — уточнил источник.

Записаться на прием можно будет с помощью специального терминала, расположенного в поликлиниках, а сама карта станет ключом к доступу к базам врачей и фармацевтов.

Эксперты отмечают, что платежные средства системы «Мир» будут развиваться и дальше, поскольку такова тенденция и в других странах карты уже заменяют удостоверения личности. Но при этом не все российские банки смогут поддерживать новые функции, поскольку это дорого.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Граждане смогут записаться к врачу по картам «Мир»

 

 

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