В России создали способные бороться с диабетом клетки

Российские ученые создали инсулин-продуцирующие клетки, которые могут бороться с сахарным диабетом. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на форуме «Удивительное в российском здравоохранении».

Она рассказала, что уникальные клетки выращивают в лабораториях из стволовых клеток разного типа. После этого их используют для замещения поврежденных при диабете тканей поджелудочной железы.

«Безусловно, прорывом является создание инсулин-продуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией», — цитирует «РИА Новости» Скворцову.

Также министр рассказала о других достижениях российской науки.

«Фактически мы уже сейчас находимся в периоде, когда мы можем формировать эквиваленты органов и систем органов человека из аутологичных (взятых у самого пациента) клеток <…> Мы создали уже аутологичную уретру, мы создали элементы хрящевой ткани. У нас есть методы по созданию синтетической кожи, причем многослойной кожи, как у реального живого человека», –– отметила Скворцова.

8 февраля портал iz.ru сообщал, что ученые нашли новое полезное свойство пиво. Согласно исследованию, пиво способно помочь в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом.