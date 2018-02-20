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Российские ученые научились получать электричество из крови человека

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Фото: Depositphotos.com
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Ученые «Курчатовского института» разрабатывают метод получения электричества из глюкозы в крови человека для обеспечения бесперебойной работы кардиостимуляторов. Об этом «Известиям» сообщил замглавы отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт» Павел Готовцев.

По его словам, ученые в лабораторных условиях создали модели фрагментов кровеносной системы, в которую поместили биотопливный элемент размером около 5 см. Специалистам удалось получить электрический ток мощностью от 15 до 40 микроватт.

«Этого достаточно для работы современного кардиостимулятора, причем человек никакого дискомфорта ощущать не будет», — пояснил собеседник издания.

Как отметил представитель научно-исследовательского центра, внутри имплантируемого элемента находится система с двумя электродами и биокатализаторами. При разложении глюкозы на аноде образуются свободные электроны, которые движутся по цепи к катоду. При этом положительно заряженные атомы водорода также направляются к катоду через специальную мембрану. Там они получают утерянные электроны и вступают в реакцию с кислородом, образуя воду.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Из крови человека добудут электричество

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