Суперсовременный медицинский центр открылся на юге России

В Геленджике открылся многофункциональный медицинский центр, который по степени оснащения может соперничать с ведущими мировыми медицинскими центрами. Учреждение такого уровня впервые построено на средства частных компаний.

Стоимость клиники вместе с уникальным оборудованием и объектами социальной инфраструктуры — 5 млрд рублей. Все расходы взяла на себя «Роснефть».

«Это один из мощнейших самых современных технологических центров с возможностью обеспечивать оказание любых медицинских услуг на юге России. Краснодарский край для нас является одним из ключевых. Здесь работают 14 тыс. наших сотрудников, а с семьями речь идет о 40 тыс. человек», — сказал председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.

Диагностику в центре можно провести в течение нескольких минут, а лечение выполнить в полном объеме вне зависимости от того, с какими проблемами обратился человек.

Некоторые аппараты, которыми оснащен медцентр, — единственные в России. Например, аппарат для исследования сосудов и лечения их патологии — ангиограф. В стране в такой комплектации он пока первый и единственный. С его помощью можно проводить операции без единого разреза. Например, протезирование клапана или стентирование сосудов головного мозга.

Благодаря оборудованию врачи смогут провести детальное исследование любого органа — мозга, легких, печени, сердца — с точностью вплоть до сотых долей миллиметра.

Новейший компьютерный томограф способен за один оборот создать свыше сотни изображений, что позволяет специалистам медицинского центра СОГАЗ выявить сложнейшие патологии за считаные минуты.

«В данном случае исследование коронарных артерий сердца. Так как очень тонкие срезы, качество получается идеальное для кардиологических исследований, неврологических исследований», — комментирует работу аппарата врач-рентгенолог ООО ММЦ «СОГАЗ» Павел Большаков.

Все операционные центра оснащены системой телемедицины, что позволяет в любой момент связаться с ведущими специалистами из любой клиники мира.

При этом возможность получить помощь будет у каждого жителя России. Комплекс находится на территории городской клинической больницы, что обеспечит прямой доступ пациентов по полисам ОМС — под руководством ведущих врачей из Санкт-Петербурга и Москвы — сотрудников международного медцентра СОГАЗ.

«Впервые в России реализован проект — расположение такого высокотехнологичного медицинского центра, построенного частными компаниями, компанией «Роснефть» на территории городской больницы. У нас есть специальный переход, который соединяет наши стационары, для того чтобы могли оказать помощь пациентам, которые лежат в городской больнице Геленджика», — сказал гендиректор ООО «ММЦ «Согаз» Владислав Баранов.

Принять пострадавших могут и по воздуху: у центра имеется вертолетная площадка. На территории центра есть зона бытового обслуживания, многоквартирный жилой дом, построенный специально для работников клиники.

Первых пациентов комплекс примет уже на следующей неделе.