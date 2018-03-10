Путин потребовал расследовать применение силы коалицией при взятии Ракки
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести расследование непропорционального применения силы со стороны возглавляемой США международной коалиции при освобождении от боевиков сирийского города Ракка.
Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу NBC.
«Что касается преступных действий, вернитесь в Ракку и, по крайней мере, похороните тела, которые все еще находятся под руинами и обломками в результате неизбирательного обстрела жилых кварталов и расследуйте это», — заявил Путин в ответ на вопрос телеведущей о приписываемых РФ преступлениях в Сирии.
По его словам, это заставит коалицию «напряженно потрудиться», передает ТАСС.
Путин опроверг заявления американской стороны о том, что Москва несет ответственность за якобы применение Дамаском химоружия.
«Мы не имеем никакого отношения к этому. Мы требуем полного и всестороннего расследования [данной ситуации]», — заявил президент РФ.
Путин также положительно ответил на вопрос, считает ли он фейковыми новостями утверждения о применении химоружия сирийскими властями.