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Путин потребовал расследовать применение силы коалицией при взятии Ракки

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести расследование непропорционального применения силы со стороны возглавляемой США международной коалиции при освобождении от боевиков сирийского города Ракка.

Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу NBC.

«Что касается преступных действий, вернитесь в Ракку и, по крайней мере, похороните тела, которые все еще находятся под руинами и обломками в результате неизбирательного обстрела жилых кварталов и расследуйте это», — заявил Путин в ответ на вопрос телеведущей о приписываемых РФ преступлениях в Сирии.

По его словам, это заставит коалицию «напряженно потрудиться», передает ТАСС.

Путин опроверг заявления американской стороны о том, что Москва несет ответственность за якобы применение Дамаском химоружия.

«Мы не имеем никакого отношения к этому. Мы требуем полного и всестороннего расследования [данной ситуации]», — заявил президент РФ.

Путин также положительно ответил на вопрос, считает ли он фейковыми новостями утверждения о применении химоружия сирийскими властями.

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