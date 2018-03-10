Путин назвал Трампа опытным человеком

Президент РФ Владимир Путин поделился в интервью американскому телеканалу NBC своими впечатлениями о президенте США Дональде Трампе.

«Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем-то партнерские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнеру с уважением, иначе ничего не получится. Несмотря на то, что для него это первый президентский срок, он человек, который быстро учится, он прекрасно понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными претензиями, оскорблениями — это путь в никуда, это просто лишить наши государства последнего шанса на диалог. Это было бы крайне прискорбно. Мне кажется, что действующий президент этого хочет, но определенные силы не дают этого сделать. Мы к этому готовы и по любому вопросу. И по ракетной проблематике, и по киберпространство, и по борьбе с терроризмом — в любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона. Когда-нибудь, наверное, общественное мнение США подтолкнет политическую элиту к началу этого процесса. Как только наши партнеры будут готовы — в эту же секунду, пожалуйста», — отметил российский лидер.

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