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Путин рассказал NBC о невмешательстве России во внутренние дела США

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Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американской журналистке Мегин Келли о невмешательстве России в выборы США. 

«На уровне правительства РФ, на уровне президента РФ никогда никакого вмешательства во внутренние политические процессы Соединенных Штатов не было и нет. Внутриполитические процессы в самих Соединенных Штатах и люди, которые хотели добиться какого-то результата, они могли пользоваться какими-то инструментами в других странах. Они могли засылать соответствующую информацию из Франции, из ФРГ, из Азии, из России. Мы-то здесь при чем. У нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие. И у нас нет таких инструментов, как у вас, у нас нет мировых СМИ, как ваше CNN. У нас есть одно СМИ — Russia Today, и то его объявили иностранным агентом и не дают нормально работать. Единственное, одно. У вас их целый набор, у вас огромные возможности работы в интернете, интернет — ваш», — заявил российский лидер. 

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