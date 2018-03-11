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Путин рассказал историю про крысу и сломанный нос

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поведал, что в детстве он много хулиганил и из-за этого его поначалу не хотели принимать в пионеры. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Путин» Андрея Кондрашова, который 11 марта на своей странице в «Одноклассниках» опубликовал телеведущий Дмитрий Киселев.

«Хулиганил, конечно. Не принимали просто, а потом приняли. Стал заниматься борьбой, самбо, дзюдо, начал постепенно меняться, лучше учиться», — отметил глава государства.

По его словам, первым видом спорта, которым он начал заниматься, был бокс. Там же ему сломали нос, и, пока он заживал, будущий президент «переориентировался на борьбу». Родители, как отмечает российский лидер, увлечения сына спортом не всегда поощряли, а больше думали о его музыкальном образовании.

В интервью Путин также вспомнил историю из детства о крысе, которую он пытался загнать в угол, а также рассказал, чему эта ситуация научила его.

«Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять», — резюмировал глава государства.

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