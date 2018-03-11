Путин рассказал о решении сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин рассказал, что в день открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ему пришлось принять решение сбить самолет, с которого поступил сигнал о захвате террористами.

В фильме Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в «Одноклассниках» журналистом Дмитрием Киселевым, президент РФ сообщил, что данные о захвате самолета поступили из оперативного штаба обеспечения безопасности ОИ, когда он с иностранными гостями направлялся на стадион «Фишт» в Сочи.

Однако трагедии всё же удалось избежать, так как сообщение оказалось результатом пьяного дебоша на борту.

«Докладывают: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», –– пояснил Путин.

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал в фильме, что было принято решение поднять боевую авиацию для сопровождения лайнера авиакомпании Pegasus Airlains, совершавшего рейс Харьков–Стамбул.

«(Решили) поднять боевую авиацию, чтобы контролировать полет самолета. Всё шло на считаные минуты», — отметил Бортников.

Путин вспомнил, что спросил в этот момент у сотрудников оперативного штаба, какие есть предложения.

«Ответ ожидаемый: «В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации, <...> сбить. Я им сказал: действуйте в соответствии с планом. На вопрос тех, кто ехал в автобусе (иностранных гостей), я сказал: всё хорошо», –– рассказал президент.

На стадионе «Фишт», где уже собрались порядка 40 тыс. человек, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поинтересовался, что произошло.

«Я, к сожалению, ничего не мог им сказать до полного выяснения всех деталей. Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится», –– добавил Путин.

На вопрос журналиста, что президент успел почувствовать за время между двумя звонками, Путин ответил: «Мне кажется, лучше об этом не говорить».

Бортников заявил в фильме, что президент «взял всю ответственность на себя, он не перекладывает ответственность на других».