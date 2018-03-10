Глава Крыма поблагодарил казаков за защиту полуострова в 2014 году

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил казаков за защиту полуострова во время событий 2014 года. Об этом сообщило в субботу, 10 марта, ИА «Крыминформ».

«Спасибо вам за 2014 год. Ваши представители находились в наших рядах во время столкновений 26 февраля», — цитирует RT выступление Аксёнова на первом Всекрымском сходе казачьего народа.

Он также поблагодарил казаков за патриотизм и преданность традициям.

Сегодня депутат Верховной рады Украины, лидер запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров пообещал обязать всех россиян покинуть Крым.

20 февраля портал iz.ru рассказал, что в день голосования 18 марта за порядком на выборах президента проследят не менее 60 тыс. казаков. Большинство из них примут участие в мероприятиях на добровольной основе.

Информацию подтвердили главы казачьих общин Крыма и Сибири. Казаки будут охранять избирательные участки во всех регионах, кроме Чечни и Ингушетии. План их работы на выборах разрабатывается вместе с представителями МВД.

Из 60 тыс. человек, которых привлекут к охране правопорядка на выборах, 15 тыс. — реестровые казаки, уже заключившие соглашения о несении госслужбы с муниципальными образованиями. Остальные, по словам Виктора Водолацкого, будут работать в день голосования добровольно в составе общественных казачьих дружин.