Путин рассказал о причинах крушения подлодки «Курск»

Причиной трагедии с подводной лодкой «Курск» в 2000 году стало общее плачевное состояние Вооруженных сил РФ в тот период. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии. И трагедия «Курска» –– это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», –– сказал президент в интервью для нового фильма Андрея Кондрашова «Путин», который был опубликован в «Одноклассниках».

Российский лидер отметил, что в тот момент только приступил к обязанностям президента и не знал о том, что в Баренцевом море проводятся серьезные учения.

«Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, всё это развернулось в полном объеме и в полный рост», — сказал Путин.

Он отметил, что трагедия «Курска» колоссальна, ее нельзя забыть.

«Причина трагедии установлена — взрыв в торпедном отсеке, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки. <…> Трагедия колоссальная, столько людей погибло, и, конечно, это нельзя забыть», –– отметил президент.

Путин также рассказал, что решил тогда приехать поддержать родных подводников и разговор с ними был честным и очень тяжелым.

«Разговор действительно был очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли», –– сказал глава государства, добавив, что настоял на поднятии лодки, потому что дал обещание, несмотря на уверения специалистов, что это невозможно.

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений 12 августа 2000 года. На борту находились 118 моряков, все погибли.