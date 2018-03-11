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Путин подчеркнул важность Арктики для обеспечения безопасности РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России развивать мощный ледокольный флот в арктическом регионе.

«Ни у одной страны мира нет атомного ледокольного флота. В Советском Союзе он был, в России есть, и у нас есть планы развития, причем мощного ледокольного флота нового поколения», — рассказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова, опубликованном в «Одноклассниках».

По словам президента, сегодня россияне не просто вернулись в Арктику, а «поселились заново и крепко». Так, в арктическом регионе размещены новейшие системы слежения за пусками ракет, военная база ПВО, а также идет строительство аэродрома на Новосибирских островах.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена никому грозить из Арктики, а целью размещения баз ПВО является обеспечение безопасности страны.

«Мы грозить никому не будем, но мы, используя наши преимущества, в данном случае, территориального характера, обеспечим безопасность РФ и ее граждан. В этом смысле арктический регион для России крайне важен», — отметил Путин. 

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