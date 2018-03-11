Путин выступил против вечного покаяния немцев за ужасы фашизма

Президент России Владимир Путин против вечного покаяния немцев за ужасы германского фашизма. Об этом он заявил в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин», размещенном в «Одноклассниках» Дмитрием Киселевым.

«Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа и весь мир», — отметил глава государства.

Путин добавил, что у него есть чувство, что в русском народе нет затаенной ненависти к Германии и внутреннего отторжения немцев. При этом он заметил, что исторические уроки забывать нельзя.

7 марта в интервью для документального фильма «Миропорядок 2018» Путин заявил, что Россия проявила некомпетентность и непонимание того, что произойдет со страной и миром после «односторонней сдачи позиций» Москвы, имея в виду объединение Германии и вывод войск из Восточной Европы.

Россия надеялась, что «в связи с прекращением Варшавского договора прекратится существование и НАТО», однако этого не произошло, отметил президент.