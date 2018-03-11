Путин рассказал о возрождении армии и создании новых формирований

Президент РФ Владимир Путин рассказал о создании новых подразделений в российской армии, которое стало возможным, в частности, благодаря ежегодному пополнению парка военной авиации на 200 летальных аппаратов.

«С 2013 года ВКС получают по 200 летательных аппаратов ежегодно. То есть мы можем с полной уверенностью сказать, что наша армия не просто возродилась. Мы создали новую армию, появились новые совершенно подразделения», — рассказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова, опубликованном в «Одноклассниках».

Президент отметил, что данные формирования «себя блестяще зарекомендовали в Сирии».

Путин также вспомнил период конца 1990-х годов, охарактеризовав Россию того времени как страну, утратившую свой суверенитет. По словам президента, столкнувшись «с кровоточащей раной Северного Кавказа», «стало ясно, что без нормальной армии-то нельзя».

«Мы же говорим о состоянии Вооруженных сил, о внутренних конфликтах, которые точно совершенно всё время подпитывались из-за границы», — сказал он.