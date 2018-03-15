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Путин рассказал, что в 1990-е годы он спал на даче с помповым ружьем

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма «Путин» рассказал, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 1990-е годы ему приходилось спать с ружьем.

«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — рассказал президент.

Комментируя информацию о временах «бандитского Петербурга», Путин заявил, что в это время было много надуманного, однако в целом «ситуация была боевой».

В четверг журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальной сети «Одноклассники» и «В Контакте» вторую часть документального фильма «Путин» Андрея Кондрашова о президенте России Владимире Путине.

Первую часть фильма «Путин», опубликованную в социальных сетях в минувшее воскресенье, посмотрели почти 14 млн человек, что стало своеобразным рекордом.

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