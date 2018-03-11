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Одноклассник Путина пояснил фразу президента «мочить в сортире»

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Одноклассник президента РФ Владимира Путина Виктор Борисенко назвал причины появления жесткой фразы «мочить в сортире» российского лидера в начале его карьеры.

В интервью для фильма «Путин», размещенном в соцсетях, Борисенко рассказал, что спрашивал у президента, почему он произнес, ставшую уже крылатой фразу.

«Ну, достали, один и тот же вопрос задают, долбят. В общем, сорвался», - вспомнил одноклассник слова Путина.

В 1999 года Владимир Путин, только объявленный преемников президента РФ Бориса Ельцина, на вопрос о борьбе с чеченскими сепаратистами ответил, что они будут уничтожены, где бы ни находились.

«В туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов», –– сказал Путин, обратив столь жесткой фразой на себя внимание всей общественности.

В новом документальном фильме Владимир Путин рассказал о событиях 90-х, обстреле своего вертолета в Чечне и причинах гибели подлодки «Курск».

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