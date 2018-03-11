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Путин рассказал о происхождении конфликтов в РФ в 1990-е годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин считает, что внутренние конфликты в России в 1990-е годы «подпитывались» из-за границы. Об этом говорится в размещенном в соцсетях фильме «Путин» Андрея Кондрашова.

«Россия в известной степени утратила свой суверенитет. Мы же говорим о состоянии вооруженных сил, о внутренних конфликтах, которые точно совершенно все время «подпитывались» из-за границы», — сказал глава государства.

Путин привел в пример перехваченное сообщение лидера одной из банд боевиков с куратором из-за границы, в котором говорилось, что «Россия слаба как никогда».

В фильме президент также рассказывает о причинах крушения подлодки «Курск» в Баренцевом море в 2000 году.

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