Путин поведал о подвиге ефрейтора Портнягина в Сирии

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, который в схватке с боевиками в Сирии был готов подорвать себя, чтобы избежать попадания в плен.

Речь идет об инциденте 16 августа 2017 года. По словам Путина, при неожиданной атаке боевиков, «регулярная армия отошла, некоторые подразделения сирийской армии — наши остались». Тогда в схватке с террористами были ранены командир и второй офицер. Денис Портнягин взял на себя боевую работу, отразил несколько атак и запросил помощь.

«А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, причем дал точные указания. Минометным огнем нашим артиллеристам удалось бандитов отсечь, потом авиация еще нанесла удар, а после этого к ним подошла еще одна группа спецоперации, и всех вывели», — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова, опубликованном в «Одноклассниках».

Также президент выразил уверенность, что в российской армии много людей, готовых сразиться в неравном бою, и назвал их героями.

28 декабря 2017 года ефрейтор Денис Портнягин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Также звезду Героя РФ российский лидер вручил еще пяти участникам контртеррористической операции в Сирии, в том числе главкому ВКС генерал-полковнику Сергею Суровикину.