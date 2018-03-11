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Ангела Меркель время от времени присылает Путину пиво

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда канцлер Германии Ангела Меркель присылает ему в подарок пиво.

«Мне Ангела время от времени (передает) несколько бутылочек радебергского пива», –– сказал президент в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который был опубликован Дмитрием Киселевым в «Одноклассниках».

Помимо этого, в новом документальном фильме президент рассказал о своих дочерях, о случае, когда ему сломали нос, и обстреле своего вертолета в 2000-х в Чечне.

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