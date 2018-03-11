Путин рассказал о своем умении выбирать друзей

Президент России Владимир Путин рассказал, что его друзьями становятся только те, кто не способен на предательство. Об этом глава государства заявил в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

Российский лидер отметил, что он не сталкивался в жизни с каким-либо серьезным событием, которое можно охарактеризовать как предательство.

«В моей жизни такого не было. Может быть, я выбирал таких людей, которые на это не способны», — предположил Владимир Путин.

В фильме президент России и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер рассказали историю своего знакомства в 2000 году. Владимир Путин пригласил коллегу попариться в бане, но через некоторое время им доложили, что в строении произошел пожар. Однако германский политик отказался уходить из бани, пока не допьет пиво.

«Это было необычно, наверное, так по-немецки — с пивом надо закончить, потом всё остальное», — отметил президент.

Ранее портал iz.ru писал, что в документальном фильме Владимир Путин признался, что не умеет прощать предательство.