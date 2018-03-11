Путин рассказал о своем удовольствии от игры в хоккей

Президент РФ Владимир Путин признался, что он получает удовольствие, забивая в хоккее голы, но ему неинтересно играть, если ему поддаются. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», выложенном в воскресенье, 11 марта, в соцсетях.

«Удовольствие — в победе», — цитирует слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что ему неинтересно, если начинают поддаваться.

«Меня и так стараются (беречь. — Ред.) коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким «чайникам», как я», — сообщил Путин.

Он также рассказал, что конфликты на льду не влияют на рабочие отношения.

25 февраля Путин поздравил российских хоккеистов с победой над сборной Германии в финале Олимпиады в Пхенчхане. Он особо подчеркнул: бойцовские качества помогли российской «ледовой дружине» выиграть золотую медаль Игр 2018 года.