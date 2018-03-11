Прямой эфир

Путин рассказал о своем удовольствии от игры в хоккей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин признался, что он получает удовольствие, забивая в хоккее голы, но ему неинтересно играть, если ему поддаются. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», выложенном в воскресенье, 11 марта, в соцсетях.

«Удовольствие — в победе», — цитирует слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что ему неинтересно, если начинают поддаваться.

«Меня и так стараются (беречь. — Ред.) коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким «чайникам», как я», — сообщил Путин.

Он также рассказал, что конфликты на льду не влияют на рабочие отношения.

25 февраля Путин поздравил российских хоккеистов с победой над сборной Германии в финале Олимпиады в Пхенчхане. Он особо подчеркнул: бойцовские качества помогли российской «ледовой дружине» выиграть золотую медаль Игр 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о причинах крушения подлодки «Курск»
Путин рассказал о возрождении армии и создании новых формирований

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017