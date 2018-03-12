Новый документальный фильм «Путин» выложен в соцсеть «Одноклассники»

Новый документальный фильм Андрея Кондрашова «Путин» выложен в соцсеть «Одноклассники». В нем президент России рассказал о своих дочерях и отношениях с родителями, о вещах, которые он считает непростительными, и выступил против вечного покаяния немцев за ужасы фашизма.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.