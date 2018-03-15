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Путин планировал работать таксистом в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин рассказал, что подумывал устроиться таксистом после того, как в 1996 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак потерпел поражение на губернаторских выборах.

«Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну а куда деваться?» — рассказал глава государства в интервью для документального фильма.

Однако через некоторое время Путина пригласили на работу в Москву в Управление делами, где предложили заняться юридическими вопросами.

По словам главы государства, он никогда не хотел уезжать из Петербурга, однако благодарен за то, что его пригласили на работу в столицу, где и обосновался.

Как сообщал портал iz.ru, в четверг, 15 марта, в социальных сетях была опубликована вторая часть документального фильма политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова про президента России Владимира Путина.

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