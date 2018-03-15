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Путин: договориться с Россией с помощью хамства не получится

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Договориться с Россией с помощью позиции хамства не получится, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши партнеры должны знать, что вот таким хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться», — сказал президент в контексте ситуации с присоединением Крыма к России во второй части документального фильма «Путин».

По словам российского лидера, в преддверии событий на Украине в 2014 году к РФ обратились партнеры из США и попросили воздействовать на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот не применил армию против протестующих.

«Со своей стороны США обещали воздействовать на оппозицию, чтобы она освободила площади и занятые административные здания, — сказал Путин. — Мы сказали — хорошо. Мы сделали. А через день или два произошел госпереворот».

В четверг журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» вторую часть документального фильма «Путин» Андрея Кондрашова, посвященного президенту России.

Первая часть фильма была опубликована в социальных сетях в минувшее воскресенье. Ее посмотрели почти 14 млн человек.

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