Путин выразил надежду, что Верховный суд РФ переедет в Петербург

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Верховный суд переедет в Санкт-Петербург, как это ранее произошло с Конституционным судом. Об этом президент рассказал во второй части документального фильма «Путин».

«Я инициировал переезд Конституционного суда сюда (в Санкт-Петербург. — Ред.). Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России», — сказал президент.

Помимо этого, Путин подчеркнул важность нахождения судебной власти в стороне от исполнительной.

В четверг журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальной сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» вторую часть документального фильма «Путин» Андрея Кондрашова о президенте России Владимире Путине.

Первую часть фильма «Путин», опубликованную в социальных сетях на прошлой неделе, посмотрели почти 14 млн человек.