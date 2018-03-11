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Шредер оценил сложность работы президентом России

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, возглавлявший правительство Германии с 1998 по 2005 годы, заявил, что работать президентом России «очень сложно» и он никогда бы не хотел занимать эту должность.

Об этом немецкий политик рассказал в документальном фильме «Путин» Андрея Кондрашева.

По слова Шредера, он не хотел бы занимать место папы римского и президента России.  «Необходимость держать воедино эту огромную страну – определенно самое сложное, что можно представить в политике», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

В этом же фильме российский премьер Дмитрий Медведев признался в «чувстве локтя» в общении с Путиным.

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