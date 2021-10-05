«Добиваться сложнее, чем смириться»: на какую помощь в России имеют право онкопациенты

Новый сервис юридической поддержки родителей детей с онкологическими заболеваниями запустил фонд «Подари жизнь». Сервис призван помочь семьям онкопациентов сориентироваться в большом количестве документов, с которыми они сталкиваются в процессе лечения, и узнать, что именно им положено по закону. Лечение онкозаболевания часто предполагает взаимодействие с большим количеством документов и необходимость отстаивать собственные права. О многих из этих прав люди до столкновения с заболеванием даже не подозревают, обращают внимание представители благотворительного сектора. На какую помощь в России могут рассчитывать люди с онкозаболеваниями и что делать, если получить положенное бесплатно не удается, — выясняли «Известия».

«С ног на голову»

Новый сервис, который должен помочь родителям детей с онкозаболеваниями в решении юридических вопросов, представили в конце сентября в фонде «Подари жизнь».

Родственникам ребенка в процессе лечения приходится иметь дело с большим количеством бумаг — от оформления больничного до сбора медицинских документов . Кроме того, нередко люди сталкиваются с необходимостью отстаивать свои права на уровне местной власти — например, когда нужно получить нужное лекарство, которое отказываются выдавать бесплатно , пояснили «Известиям» в фонде.

Человеку без опыта сориентироваться в таком количестве справок, выписок и заявлений бывает сложно , говорит директор фонда «Подари жизнь» Елена Шергова. Усугубляется все стрессом, в котором оказываются все члены семьи.

— Даже незначительная болезнь ребенка может выбить любого любящего родителя из колеи. В случае, когда речь идет об онкологическом заболевании у ребенка, жизнь всей семьи переворачивается с ног на голову, — говорит собеседница издания.

Добиваться сложнее Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Специалисты разделили основную информацию по нескольким ключевым разделам — от оформления больничного листа до вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием, и получения высокотехнологичной медицинской помощи, — изложив ее понятным языком.

Благодаря этому родители смогут получить необходимую информацию под свой запрос, при этом избавятся от необходимости изучать большие объемы юридического текста . А семьи детей из регионов не будут зависеть от времени работы горячей линии, которая доступна по московскому времени, рассчитывают в фонде.

Так, за всё время лечения родители подопечных детей фонда «Подари жизнь» неоднократно обращаются за помощью к юристам организации, рассказала «Известиям» директор фонда «Подари жизнь» Елена Шергова. «И это абсолютно нормально», — подчеркивает она.

Юридическая помощь и поддержка необходима не только родителям детей с онкозаболеваниями, но и взрослым онкопациентам и их родным . Близко с онкологическими заболеваниями сталкивается больше половины населения России (56%), свидетельствуют данные исследования, проведенного НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента по заказу службы «Ясное утро». При этом онкологический диагноз помимо самого пациента в среднем затрагивает еще трех близких ему людей, отмечается в исследовании .

По всем вопросам, связанным с потребностью в юридической или психологической поддержке, пациентов и их семьи, как правило, консультируют сотрудники благотворительных организаций или представители пациентских сообществ . Нередко люди в целом незнакомы с правами, которые у них есть на бесплатную медицинскую помощь, обращают внимание специалисты.

Добиваться сложнее Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Не футбольтесь, когда вас футболят»

Одно из самых распространенных заблуждений в случае с онкологическими заболеваниями — уверенность в том, что излечение невозможно в принципе, либо в том, что лечение будет слишком дорогим и потому для пациента недоступным .

Это может оказать существенное влияние на психологическое состояние пациентов и их близких, а также на их готовность бороться с заболеванием и добиваться лечения, положенного по закону. В реальности получить всю необходимую помощь граждане имеют право и в государственных учреждениях , обращают внимание представители организаций, которые специализируются на помощи онкопациентам.

— Онкологические заболевания лечатся у нас за счет средств ФОМС. Бесплатным это лечение не совсем правильно называть, потому что каждый работающих гражданин оплачивает его из своих налогов. Есть очень небольшое количество лекарств, которые в него не включены, — говорит Ольга Гольдман, руководитель службы поддержки онкопациентов и их близких «Ясное утро». — Но все основные диагнозы туда включены, и ситуация, при которой вам скажут: «У вас рак, но мы вас не будем лечить, потому что вам не положено», не должна возникать.

Однако система лечения по ОМС устроена так, что положенного часто необходимо добиваться . Кроме того, для того чтобы собрать необходимые документы, пройти необходимые манипуляции или посетить консилиумы нужны разъезды, а у онкопациентов, как правило, просто не бывает сил, признает собеседница издания.

— Здесь основной совет — не футбольтесь, когда вас футболят. Сядьте, изучите информацию. Сейчас, наконец, можно сказать, что появилась достоверная информация, в том числе по медицинским вопросам. Большое количество врачей консультирует, в том числе онлайн. В федеральных центрах врачи тоже могут изучить историю болезни и дать свои рекомендации, — говорит она.

Добиваться сложнее Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Пациенты, как правило, недостаточно информированы о задачах и возможностях системы обязательного медицинского страхования , обращает внимание президент всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», на горячей линии которой также можно проконсультироваться по юридическим вопросам, Ирина Боворова.

— Это те самые пластиковые карточки с номерами, которые есть у большинства из нас. Нет понимания, что это наш защитный ресурс, что это страхователь, который отслеживает качество поставляемых услуг, в полной ли мере они оказаны, — подчеркивает она.

В том числе пациент может обратиться с жалобой на горячую линию своего страховщика, в случае если медучреждение отказывается предоставлять положенные услуги либо лечение, по его мнению , оказывается ненадлежащего качества.

Немногие знают также, что все граждане РФ имеют право на бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь , говорит Екатерина Шергова: «Этот вид помощи оказывается больным, которые нуждаются в уникальном дорогостоящем лечении с использованием сложных научных методов. А детская онкология — это сфера, в которой применяется большое количество новейших лекарств и технологий».

Первое правило

Если появляется необходимость отстоять свои права или добиться необходимого лечения, самый эффективный инструмент — это официальные обращения, адресованные непосредственно в то медицинское учреждение , в ведении которого находится эта проблема, напоминает Ольга Гольдман.

— Нет смысла писать пост в социальных сетях и при этом не написать в больницу, в которой вам что-то не нравится. Это просто не сработает. Это может помочь справиться с эмоциями, но не поможет вам достичь конкретной цели. Первое правило, которое действует во взаимодействии с любым госучреждением, — вам нужно написать письменное обращение, — говорит она.

Добиваться сложнее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Точно так же вряд ли сработает обращение сразу в другие ведомства или вышестоящие инстанции : «Если вы что-то хотите от больницы, нет никакого смысла жаловаться сразу в прокуратуру. Начните с главного врача. Письменное обращение в двух экземплярах, один оставляете себе с пометкой о приеме. Прокуратура будет разбираться, только если налицо преступление. Если вы в больницу официально еще не обращались, вероятность, что другое ведомство без доказательства бездействия больницы начнет работать, минимальна», — подчеркивает собеседница издания.

Если, по мнению пациента, что-то идет не так, сначала нужно попытаться договориться мирным путем. Если этого не получилось, более эффективным будет сообщить лечащему врачу, с которым возникли разногласия, о намерении написать обращение в письменном виде на имя главного врача. При этом важно составить его в конструктивном ключе. В службе поддержки всегда рекомендуют писать не жалобы, а обращения или просьбы оказать содействие в получении медицинской помощи, говорит Ольга Гольдман.

В 90% случаев, с которыми сталкивались сотрудники горячей линии «Ясное утро», проблемы решаются еще до письменного обращения . Оно подразумевает необходимость официального ответа в письменном виде, который, в случае отказа, даст пациенту возможность оспаривать его в суде. В большинстве случаев учреждения предпочитают до этого не доводить, говорит эксперт.

Несмотря на то что у пациентов из регионов есть возможность проконсультироваться или пройти обследование в одном из федеральных медицинских центров, в регионах отстаивать свои права и добиваться необходимого лечения по-прежнему сложнее , обращают внимание во всероссийской ассоциации онкопациентов «Здравствуй!».

В том числе нередко пациенты жалуются на то, что местные медицинские учреждения отказываются выполнять протокол лечения, назначенный после осмотра в федеральном медицинском центр е, отмечает Ирина Боворова.

Добиваться сложнее Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Медицинские учреждения имеют на это право, потому что в конечном счете ответственность за успех лечения и за жизнь пациента несет именно его лечащий врач. Но в этом случае всё равно можно настаивать на проведении федеральной линии, — рассказывает собеседница издания.

Одним из вариантов решения в этом случае может стать проведение телемедицинской консультации с участием регионального и федерального врачей, в рамках которой медики могут прийти к коллегиальному решению о дальнейшей стратегии лечени я.

«Я хочу жить, и это нормальное желание»

Тем не менее пока больше шансов в борьбе с заболеванием имеют люди, у которых есть дополнительные ресурсы — например, активные родственники, которые могут поддержать и взять на себя часть задач по взаимодействию с медицинскими учреждениями, отмечает Ольга Гольдман.

— Наиболее уязвимыми всё равно оказываются самые незащищенные — например, люди в регионах, как правило, пожилые, которые всю жизнь честно работали. Им говорят, что у них рак, что это сложное лечение, и они уходят от врача ни с чем. Просто потому, что добиваться, отстаивать свои права для них психологически сложнее, чем смириться. И это ужасно несправедливо, — рассуждает она.

Помимо физической слабости и состояния стресса, которое испытывает человек, услышав диагноз, сказывается в том числе и унаследованная с советского времени ментальность, уверена она: «Я ни на что имею право, мы бедные, у нас ничего нет». Но на самом деле мы богатые, у нас всё есть. Но это надо держать в голове — я хочу жить, хочу человеческого отношения к себе, и это нормальное желание, я имею на это право».

Добиваться сложнее Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Помимо отказа от лечения отсутствие информации или уверенность в том, что медицинская помощь недоступна по финансовым причинам, может привести к тому, что люди предпочтут доверится тем, кто предлагает за деньги помочь в «лечении» с помощью магии или нетрадиционной медицины либо прибегнут к услугам дорогостоящих, но непроверенных частных клиник, помощь в которых далеко не обязательно окажется квалифицированной, подчеркивают собеседники издания.

Сейчас сориентироваться пациентам и членам их семей, как правило, помогают сотрудники фондов и представители пациентских сообществ.

Горячие линии, предлагающие как психологическую, так и юридическую поддержку, есть и у службы «Ясное утро», и у ассоциации онкопациентов «Здравствуй!», и у фонда «Подари жизнь». Однако для того, чтобы связаться с ними, пациенту сначала нужно выйти в интернет и найти их контакты, обращает внимание Ольга Гольдман.

Для пожилого человека, тем более одинокого, задача может стать невыполнимой. Кроме того, в процессе поиска человек может столкнуться с недостоверной информацией или выйти на неблагонадежную организацию. Более эффективным способом помочь людям справится с новостями о своем диагнозе или диагнозе близких, а также определиться с дальнейшими действиями, является подробное информирование пациентов о необходимых шагах и имеющихся возможностях еще в кабинете у врача .

Сейчас такие стенды есть в больницах, но человек, попав туда, часто оказывается не в том состоянии, чтобы изучать размещенную там информацию, обращает внимание Ольга Гольдман.

— На западе врачи на первом приеме дают пациентам буклеты с информацией об их диагнозе, что где можно получить, и в том числе с контактами проверенных организаций. Чтобы человек мог дома спокойно всё еще раз изучить, когда он успокоится и отдохнет. У нас пока такая система информирования налажена плохо, и ее, конечно, хорошо бы развивать, — резюмирует эксперт.