Понять и пройти: какие симптомы «Омикрона» перечислил Минздрав

Из-за появления «Омикрона» необходимо быть готовыми к любому сценарию развития пандемии. Об этом на заседании совета по борьбе с коронавирусом заявил премьер Михаил Мишустин . Для изучения циркулирующих штаммов правительство выделяет около 90 млн рублей. 50 млрд из резервного фонда кабмина пойдет на специальные выплаты медработникам за ноябрь, декабрь и январь . Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о симптомах, характерных для новой вариации COVID: першение в горле и лихорадка — в целом картина сходна с течением гриппа. При этом, по данными председателя кабмина, в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 58,8%.

Опасные перспективы

Появление нового штамма не позволяет России расслабиться. Необходимо быть готовыми к любому сценарию развития пандемии, отметил председатель правительства. Также глава кабмина призвал активно изучать циркулирующие штаммы — на это кабмин решил выделить около 90 млн рублей.

— Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также для оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин, — заявил премьер на заседании совета по коронавирусу .

В Минздраве и Роспотребнадзоре изучали особенности течения нового штамма в Африке. Как заявил Михаил Мурашко, для «Омикрона» характерны першение в горле и лихорадка , симптомы сходны с гриппом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что об инфицировании «Омикроном» могут свидетельствовать слабость и слабое покашливание . При этом им заражаются даже мыши и крысы, отметила руководитель службы. Такого с прошлыми штаммами, по ее словам, не было.

Понять и пройти_1 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Благодаря комплексу противоэпидемических мер за последние шесть недель заболеваемость в целом по России снизилась, подчеркнула Анна Попова. Спад наблюдается в 65 регионах . «Показатель на прошедшей, 50-й, неделе составил 133,12 на 100 тыс. населения, и это снижение с предыдущей недели на 8,2%», — отметила глава Роспотребнадзора. Только в шести регионах — Курской, Смоленской, Мурманской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае и Дагестане продолжается рост.

Однако в России выявлен уже 41 случай заражения «Омикроном» . К счастью, все пациенты находятся в стационаре, их состояние стабильное. Пока о новом штамме известно очень мало, признала руководитель Роспотребнадзора.

В целом по стране медпомощь, по данным Михаила Мурашко, получают 634 тыс. пациентов, большая часть из них (495 тыс.) — амбулаторно. Остается коечный резерв — 26% мест.

Что же касается вакцинации, уже полностью привито более 70 млн человек , сообщил Михаил Мурашко. При этом 10 млн успели ревакцинацироваться. Как отметил Михаил Мишустин, уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 58,8%.

Понять и пройти_2 Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Хотел бы обратиться к населению и попросить, чтобы в эти праздники особенно заботились о своем здоровье те, кто имеет неинфекционные хронические заболевания , — сказал глава Минздрава.

Этот призыв поддержала и Анна Попова. Она попросила россиян позаботиться о своем здоровье и провести новогодние праздники в кругу семьи .

Обстановка на местах

В столице эпидситуация остается спокойной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 12%. Однако из-за рисков распространения «Омикрона» город сохраняет «горячий резерв» коек — на уровне 46%. Это около 13 тыс. мест. Также из жизни москвичей не исчезают ковидные ограничения.

Поддержка систем здравоохранения регионов продолжается, сказал Михаил Мишустин. Повсеместные обследования пациентов с коронавирусом приводят к износу медицинской техники. Чтобы избежать возможных проблем с оборудованием, правительство выделит 54 регионам 10 млрд рублей на его ремонт и замену . Деньги получит и Российский фонд технологического развития. На 750 млн рублей он сможет закупить спецтранспорт для хранения и доставки кислорода.

Помощь окажут и медперсоналу. Специалисты получат отдельные выплаты за ноябрь, декабрь и январь. Для этого кабмин направил свыше 50 млрд рублей из резервного фонда правительства , сообщил Михаил Мишустин.

Понять и пройти_3 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников , которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания, — отметил глава кабмина.

Многие рассчитывали, что стабильная эпидситуация в России позволит смягчить ограничения на новогодние праздники. Однако из-за риска быстрого распространения «Омикрона» регионы вряд ли решатся на такой шаг, сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов . Чтобы объективно оценивать риски, необходимо четко определить тяжесть течения болезни у пациентов с новым штаммом. Пока мнения специалистов разнятся. Эффективность вакцин от новой вариации коронавируса всё еще исследуется. Однако, как подчеркнул депутат, прививка остается единственным доступным способом защитить свое здоровье.