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Понять и пройти: какие симптомы «Омикрона» перечислил Минздрав

И о чем правительство попросило россиян в преддверии праздников
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Понять и пройти: какие симптомы «Омикрона» перечислил Минздрав
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2021-12-21 16:10:54
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Из-за появления «Омикрона» необходимо быть готовыми к любому сценарию развития пандемии. Об этом на заседании совета по борьбе с коронавирусом заявил премьер Михаил Мишустин. Для изучения циркулирующих штаммов правительство выделяет около 90 млн рублей. 50 млрд из резервного фонда кабмина пойдет на специальные выплаты медработникам за ноябрь, декабрь и январь. Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о симптомах, характерных для новой вариации COVID: першение в горле и лихорадка — в целом картина сходна с течением гриппа. При этом, по данными председателя кабмина, в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 58,8%.

Опасные перспективы

Появление нового штамма не позволяет России расслабиться. Необходимо быть готовыми к любому сценарию развития пандемии, отметил председатель правительства. Также глава кабмина призвал активно изучать циркулирующие штаммы — на это кабмин решил выделить около 90 млн рублей.

Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также для оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин, — заявил премьер на заседании совета по коронавирусу.

В Минздраве и Роспотребнадзоре изучали особенности течения нового штамма в Африке. Как заявил Михаил Мурашко, для «Омикрона» характерны першение в горле и лихорадка, симптомы сходны с гриппом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что об инфицировании «Омикроном» могут свидетельствовать слабость и слабое покашливание. При этом им заражаются даже мыши и крысы, отметила руководитель службы. Такого с прошлыми штаммами, по ее словам, не было.

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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Благодаря комплексу противоэпидемических мер за последние шесть недель заболеваемость в целом по России снизилась, подчеркнула Анна Попова. Спад наблюдается в 65 регионах. «Показатель на прошедшей, 50-й, неделе составил 133,12 на 100 тыс. населения, и это снижение с предыдущей недели на 8,2%», — отметила глава Роспотребнадзора. Только в шести регионах — Курской, Смоленской, Мурманской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае и Дагестане продолжается рост.

Однако в России выявлен уже 41 случай заражения «Омикроном». К счастью, все пациенты находятся в стационаре, их состояние стабильное. Пока о новом штамме известно очень мало, признала руководитель Роспотребнадзора.

В целом по стране медпомощь, по данным Михаила Мурашко, получают 634 тыс. пациентов, большая часть из них (495 тыс.) — амбулаторно. Остается коечный резерв — 26% мест.

Что же касается вакцинации, уже полностью привито более 70 млн человек, сообщил Михаил Мурашко. При этом 10 млн успели ревакцинацироваться. Как отметил Михаил Мишустин, уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 58,8%.

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Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Хотел бы обратиться к населению и попросить, чтобы в эти праздники особенно заботились о своем здоровье те, кто имеет неинфекционные хронические заболевания, — сказал глава Минздрава.

Этот призыв поддержала и Анна Попова. Она попросила россиян позаботиться о своем здоровье и провести новогодние праздники в кругу семьи.

Обстановка на местах

В столице эпидситуация остается спокойной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 12%. Однако из-за рисков распространения «Омикрона» город сохраняет «горячий резерв» коек — на уровне 46%. Это около 13 тыс. мест. Также из жизни москвичей не исчезают ковидные ограничения.

Поддержка систем здравоохранения регионов продолжается, сказал Михаил Мишустин. Повсеместные обследования пациентов с коронавирусом приводят к износу медицинской техники. Чтобы избежать возможных проблем с оборудованием, правительство выделит 54 регионам 10 млрд рублей на его ремонт и замену. Деньги получит и Российский фонд технологического развития. На 750 млн рублей он сможет закупить спецтранспорт для хранения и доставки кислорода.

Помощь окажут и медперсоналу. Специалисты получат отдельные выплаты за ноябрь, декабрь и январь. Для этого кабмин направил свыше 50 млрд рублей из резервного фонда правительства, сообщил Михаил Мишустин.

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Медицинские работники проводят пациенту компьютерную томографию
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания, — отметил глава кабмина.

Многие рассчитывали, что стабильная эпидситуация в России позволит смягчить ограничения на новогодние праздники. Однако из-за риска быстрого распространения «Омикрона» регионы вряд ли решатся на такой шаг, сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. Чтобы объективно оценивать риски, необходимо четко определить тяжесть течения болезни у пациентов с новым штаммом. Пока мнения специалистов разнятся. Эффективность вакцин от новой вариации коронавируса всё еще исследуется. Однако, как подчеркнул депутат, прививка остается единственным доступным способом защитить свое здоровье.

Риск активного распространения «Омикрона» очень велик, считает зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Как заявил «Известиям» политик, даже сейчас до конца не понятно, сколько из всех зараженных переносят новый штамм, потому что отследить все случаи очень сложно. Полностью защититься от этой вариации COVID-19 можно было бы при закрытии границ, однако такой сценарий маловероятен. Поэтому властям на всех уровнях остается лишь максимально подготовить системы здравоохранения к новому витку пандемии, считает депутат.

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