В нездоровом коллективе: испортит ли «Омикрон» новогодние праздники

Широкое распространение штамма «Омикрон» в России неизбежно, а всплеск заражения придется на период после новогодних праздников . Такое мнение «Известиям» высказал вирусолог, заслуженный врача России Михаил Каган. Из-за риска ухудшения эпидемиологической ситуации некоторые регионы ввели запрет на массовые мероприятия, он относится и к новогодним корпоративам. Москва и некоторые другие субъекты федерации приняли решение раньше срока отпустить школьников на каникулы. Как «Омикрон» поведет себя в России и как повлияет на новогодние праздники, разбирались «Известия».

В ожидании нового штамма

20 декабря в России выявлено 27 022 случая заболевания коронавирусом , сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом заражения именно «Омикроном» пока единичны — 16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 25 россиянах с этим штаммом . Среди заболевших — жители обеих столиц, Подмосковья и Ростова-на-Дону. Пока в России и в целом в мире преобладает штамм «Дельта», но в некоторых странах «Омикрон» набирает обороты. Например, в Великобритании зафиксирован уже 37 101 случай, в США на долю нового варианта приходится до 3% новых заражений.

Вспышка заражения штаммом «Омикрон» может произойти в России после новогодних праздников . Это прогноз заслуженного врача РФ, ведущего научного редактора сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаила Кагана. Но пока сложно предположить скорость распространения нового штамма, сказал он «Известиям».

В нездоровом коллективе Фото: Global Look Press/Fleig/Eibner-Pressefoto via ww

— Учитывая, что «Омикрон» невероятно заразен, в период предстоящих праздников разумно сократить активность, которая увеличивает риск заражения . Особенно это

касается людей еще не вакцинированных и не болевших. А также страдающих хроническими заболеваниями или принимающими лекарства, которые ослаблят иммунную систему, — рассказал Михаил Каган.

Он добавил, что если массового празднества не избежать, целесообразно учитывать вакцинный статус гостей, попросить их пройти экспресс-тестирование и оставаться в масках . А также обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Переполненный людьми зал с плохой вентиляцией — верный путь к заражению, считает врач.

— «Омикрону» уделяется так много внимания, потому что этот вариант вируса обладает большим количеством мутаций, которые могут придать ему новые свойства. Помимо того, что он намного заразнее «Дельты», на него слабее действуют выработанные организмом антитела, поэтому он может вызвать заболевание у людей, уже перенесших ковид или вакцинированных. В целом ряде стран «Омикрон» уже доказал, что он совсем не «придаток» «Дельты» и готов полностью ее вытеснить, — считает Михаил Каган.

20 декабря на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о том, что имеются последовательные свидетельства того, что вакцинированные и переболевшие коронавирусом люди могут заразиться им повторно. Кроме того, он распростряняется быстрее, чем штамм «Дельт».

В нездоровом коллективе Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

«Елки» для своих

Из-за угрозы распространения нового штамма региональные власти вводят ограничения на период новогодних праздников . Одни субъекты федерации запретили новогодние корпоративы, другие усложнили проведение детских утренников и «елок». Например, в Тульской, Ленинградской и Самарской областях «елки» и «огоньки» пройдут в пределах класса или группы, а взрослые смогу присутствовать только если они вакцинированы или переболели. В некоторых регионах раньше срока начнутся каникулы.

— В Чувашии будет введен запрет на проведение корпоративов. Это решение основывается на достаточно больших цифрах вновь инфицированных и дополнительные риски в связи с штаммом «Омикрон». Они очень сильно настораживают, — рассказал «Известиям» представитель пресс-службы главы Чувашской республики.

Он отметил, что для того, чтобы наверняка исключить проведение скрытых корпоративов в новогоднюю ночь, решено ввести нерабочий режим для предприятий общественного питания. Кроме того, на детских утренниках и «елках» смогут присутствовать только вакцинированные или переболевшие COVID-19 взрослые. Также рассматривается вопрос о продлении каникул.

Запрещены новогодние корпоративы и в республике Марий Эл. В целом все публичные, массовые, развлекательные, просветительские и рекламные мероприятия запрещены вплоть до 5 февраля 2022 года, сообщили «Известиям» в правительстве республики.

В нездоровом коллективе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В Тульской области запрещено проведение публичных, концертно-развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, на открытых концертных площадках, а также массовых деловых и образовательных мероприятий, кроме дистанционных, — уточнили для «Известий» в правительстве региона.

На детские праздники в Тульской области родителей не будут пускать ни при каких условиях, а зимние каникулы начнутся уже 27 декабря. В тот же день уйдут на каникулы московские школьники, сообщили СМИ в департамента образования столицы. В Ставропольском крае каникулы начнутся еще раньше — 26 декабря.

Аналогичные ограничения приняты в Новгородской, Ленинградской и Самарской областях.

Оперштаб Краснодарского края примет решение о новогодних корпоративах в зависимости от текущей эпидобстановки, рассказали «Известиям» в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Детские «елки» — городские м общешкольные — проводиться не будут. Разрешены праздничные мероприятия в отдельных классах, в отдельных группах. Разрешено присутствие родителей с проведением всех профилактических мер, а также с наличием документа о полной вакцинации или справке о перенесенном не позже шести месяцев заболевании, — уточнили в Рспотребназдоре по Краснодарскому краю.

В нездоровом коллективе Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Региональный акцент

Представители федерального Роспотребнадзора подчеркнули, что каждый регион вправе самостоятельно принимать решение о запрете проведения новогодних корпоративов.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что единообразие здесь невозможно, нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

— Я думаю, что надо принимать решение по каждой отдельной области, республике, исходя из того, какой там уровень заболеваемости, что там с коечным фондом, какой штамм распространен , — сказал депутат «Известиям». — Огульно запретить всем

регионам проводить новогодние корпоративы не получится. Если есть угроза, то такие решения вполне оправданы и они найдут понимание. Если же ситуация спокойная, нет никаких оснований портить людям праздник.

Депутат считает, что после новогодних праздников появится больше возможностей оценивать новый штамм, степень его опасности.

Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов согласен с коллегой.

— У нас вся парадигма борьбы с коронавирусной инфекцией акцентируется на конкретном регионе. И на всю страну запретить новогодние корпоративы или утренники нельзя, — отметил парламентарий.

Кроме того, Сергей Леонов предложил на праздничные дни расширить зоны COVID-free.