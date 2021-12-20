Мышиная история: ученые нашли в «Омикроне» связь с лабораторным вирусом

Полтора года назад в США и Китае были начаты работы по направленному мутагенезу коронавируса, для того чтобы он мог заражать обычных лабораторных мышей. Это делалось для изучения действия вакцин и новых лекарств — как известно, обычных мышей SARS-CoV-2 не заражает. Разработками занимались ученые из Северной Каролины и Уханя, которые ранее работали над усилением инфекционности коронавирусов (об этом «Известия» рассказывали в самом начале пандемии). Таким образом, сейчас существует несколько искусственно созданных возбудителей COVID-19 для лабораторных мышей, один из которых, вероятно, мог заразить человека и привести к появлению «Омикрона ». Этим можно объяснить большое количество мутаций в этом варианте вируса. Причем несколько из них есть не только в «Омикроне», но и в искусственно созданном SARS-CoV-2 для заражения мышей. Впрочем, эти же мутации могли появиться и параллельно у вируса, «перескочившего» к диким мышам.

Промежуточный хозяин

12 декабря научная литература пополнилась препринтом, который опубликовали ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук. Исследователи привели доказательные аргументы в пользу того, что «Омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно , считают китайские ученые.

Исследователи сравнили скорость накопления мутаций среди различных вариантов SARS-CoV-2 и обнаружили, что они появлялись в спайк-белке в среднем со скоростью 0,45 мутации в месяц. В «Омикроне» же 27 изменений накопились в течение 18 месяцев , что эквивалентно примерно полутора мутациям в месяц. Это в 3,3 раза быстрее, чем средний показатель по другим вариантам, указали исследователи.

Мышиная история-1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ju Huanzong

Спайковый белок, которым вирус прикрепляется к клеткам потенциального носителя, определяет, какие организмы патоген может заразить. Поэтому ученые выдвинули гипотезу о том, что прародитель «Омикрона» мог перейти от людей к животным, потому что этот процесс потребовал бы существенных мутаций в шипе для быстрой адаптации к новому хозяину. Исследователи сравнили молекулярный спектр изменений и поняли, что, скорее всего, они соответствуют эволюционной адаптации к мышам.

Чтобы это доказать, ученые сначала охарактеризовали молекулярные спектры коронавирусов, эволюционировавших у разных видов хозяев, для сравнения с молекулярными спектрами «Омикрона». Они взяли 17 последовательностей коронавирусов мышей, 13 собачьих, 54 кошачьих, 23 коронавируса крупного рогатого скота и 110 свиных дельта-коронавирусов. Сравнив выделенные варианты с «Омикроном», ученые убедились, что его промежуточным хозяином, наиболее вероятно, была мышь.

— Авторы статьи предоставили достаточно убедительные доказательства того, что «Омикрон» совершил двойной прыжок, — отметил в своем разговоре с «Известиями» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

Мышиный вирус

В статье китайские ученые обратили внимание на две мутации, которые есть только у «Омикрона» и отсутствуют у других штаммов.

«Примечательно, что только Q493R и Q498R (мутации «Омикрона». — «Известия») значительно увеличили аффинность (силу взаимодействия. — «Известия») связывания с мышиным ACE2 (рецептор, «входные ворота» для коронавируса. — «Известия»), который соответствует их обнаружению в адаптированных к мышам вариантах SARS-CoV-2», — отметили исследователи.

Уточним: существуют специально созданные в лабораториях коронавирусы, которые способны заражать мышей . Как известно, обычный SARS-CoV-2 для этих животных не опасен. Чтобы проводить лабораторные эксперименты, сначала были созданы трансгенные мыши с человеческим рецептором ACE2, но оказалось, что они быстро умирают, очень дорогие (около $3 тыс. за штуку) и не развивают заболевания с симптомами, похожими на COVID-19. Тогда ученые решили с помощью направленного мутагенеза изменить SARS-CoV-2 таким образом, чтобы он смог заражать мышей.

Двое ученых, которых некоторые люди связывают с началом пандемии COVID-19, — американец Ральф Барик и китаянка Ши Чжэнли — со своими научными группами уже полтора года назад стали публиковать научные статьи с результатами создания коронавирусов, « подогнанных » под мышей . Как писали «Известия», раньше эти ученые тесно сотрудничали, выпуская совместные научные статьи.

Теперь же можно проследить две отдельных линии — американскую и китайскую. И в том, и в другом случае изначально брали обычный SARS-CoV-2 и переносили его с человеческих клеток на мышиные, постепенно увеличивая инфекционность. В некоторых случаях хватало шести пассажей (переносов), где-то требовалось десять, как в случае с вирусом Ральфа Барика SARS-CoV-2 MA10.

Ученые доводили вирус до того состояния, когда вызываемое им заболевание будет давать точно такие же симптомы, как COVID-19. На этом пути было получено несколько успешных вариантов (MASCp6, MA10, HRB26 и другие).

«В этом исследовании мы описываем летальную мышиную модель патогенеза SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 MA10) на мышах, которая воспроизводит возрастную тяжесть заболевания, наблюдаемую у людей, — писали американские ученые. — Разработка SARS-CoV-2 MA10 обеспечивает надежную модель для механического решения новых вопросов, касающихся иммунитета, COVID-19 и его патогенеза ».

«Известия» отправили Ральфу Барику письмо с вопросами о связи SARS-CoV-2 MA10 с «Омикроном», но ответа на момент публикации не получили.

Параллельная реальность

Китайские ученые также публикуют статьи с подобными результатами.

«Для создания адаптированного к мышам штамма SARS-CoV-2 вирус Wuhan-Hu-1 дикого типа (WT) (исходный уханьский вариант коронавируса. — «Известия») адаптировали путем серийного пассажа (11 раундов) в легких мышей», — рассказали исследователи из Уханя в своей статье.

Таким образом был создан вариант мышиного коронавируса WBP-1.

« WBP-1 у мышей воспроизводит патогенные характеристики, которые очень напоминают многие клинические проявления COVID-19 у человека, включая заболеваемость, смертность и легочную патологию », — написано в статье.

Мышиная история-2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MC1 Julio Rivera

Там также сказано, что работу финансировали Национальная программа ведущих исследований и разработок Китая, экстренный научно-технический проект провинции Хубэй и американский Фонд Роберта А. Уэлча (то есть на каком-то уровне США и Китай еще продолжали сотрудничать).

Также у китайцев вышла еще одна статья про то, как неизмененный человеческий SARS-CoV-2 быстро адаптируется у старых мышей BALB/c — это линия альбиносных лабораторных животных . Здесь среди авторов работы указана уже сама Ши Чжэнли — известная китайская исследовательница летучих мышей из Уханьского института вирусологии.

«Известия» отправили Мэйлин Джин письмо с вопросами о связи WBP-1 с «Омикроном», но ответа на момент публикации не получили.

Странно похожие мутации

Если вернуться к особым «мышиным» мутациям «Омикрона», то им посвящена отдельная статья, опубликованная еще 14 мая 2021 года. Она называется «Замены Q493K и Q498H в шипе способствуют адаптации SARS-CoV-2 у мышей». Впрочем, в вышеупомянутых работах китайские ученые указывали, что особое связывание коронавируса с мышиным АСЕ2 обеспечивают другие мутации — Q493R и Q498R.

«Известия» обратились к генетикам с вопросом, можно ли считать близкими изменения Q493K и Q493R, а также Q498H и Q498R.

— Аргинин (R), гистидин (H) и лизин (K) относятся к одной группе полярных положительно электрически заряженных аминокислот и относительно сходны по своим физико-химическим свойствам, — ответил на этот вопрос Константин Крутовский. — Поэтому можно предполагать, что мутации Q498R («Омикрон») и Q498H (мышиный), или мутации Q493R («Омикрон») и Q493K (мышиный) в определенной степени схоже влияют на функции белка-шипа.

Однако, по мнению эксперта, эти же мутации могли образоваться у вирусов и в организмах диких мышей.

— Я верю, что вирус мог совершить двойной прыжок, но думаю, что промежуточными хозяевами были обычные домашние или дикие мыши , — сказал ученый. — Где-нибудь в Ботсване или ЮАР, где люди гораздо ближе к природе, вирус мог перейти сначала к обычным мышам, а потом обратно. Мыши и крысы вообще довольно часто передают людям разные инфекции.

Недавно с заявлением о том, что «Омикрон», вероятно, « заставляли » мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик, выступил президент РАН Александр Сергеев.

Однако есть специалисты, которые всё же считают двойной прыжок маловероятным . Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Статья о двойном прыжке коронавируса чисто биоинформатическая — в этом исследовании нет ни одного «мокрого» эксперимента, — сказал ученый. — Тем не менее прежде всего нужно было бы проверить — заражает ли «Омикрон» мышей? На данный простой вопрос в статье ответа нет.

По мнению Павла Волчкова, скорее можно представить себе долгое накопление мутаций в организмах зараженных ВИЧ и лечащихся от СПИДа людей, нежели двойной прыжок от человека к мыши и обратно.

Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пока наука не обладает достаточно точными инструментами для того, чтобы ответить на вопрос, откуда в «Омикроне» такое количество мутаций.

— Как и в случае возможности узнать, кто виновен в начале пандемии, рукотворный вирус или нет, пока не будет чистосердечного признания. Расследовать этот случай только по нуклеотидной последовательности не получится, — уверен ученый.