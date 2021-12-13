Общественное сомнение: почему власти отложили введение QR-кодов на транспорте

Госдума может до конца недели принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом «Известиям» сообщили в комитете по охране здоровья нижней палаты парламента. Все три чтения документа, вероятно, состоятся до конца года, добавили там. При этом законопроект о допуске в железнодорожный и авиатранспорт пассажиров только с QR-кодами снят с рассмотрения. Этот документ отправлен на доработку по общему решению Минтранса и профильного комитета Госдумы, сообщили «Известиям» в министерстве. По мнению специалистов, в сложившейся эпидемической ситуации ограничения необходимы, особенно с учетом активизации штамма «Омикрон».

Транспорт для всех

16 декабря Госдума должна была рассмотреть два инициированных правительством законопроекта об обязательном наличии QR-кодов: один касался допуска пассажиров на железнодорожный и авиационный транспорт, другой — большинства общественных мест . Утром 13 декабря в Госдуме сообщили о снятии с рассмотрения транспортного проекта.

— Законопроект о введении QR-кодов на транспорте решением Совета Госдумы был официально снят с рассмотрения, так как мы понимаем, что транспортная система полностью не готова к его принятию , — сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. — Граждане России задают вопросы, и мы увидели, что нужно еще поработать с предложениями, которые поступили от субъектов федерации, общественных организаций, туриндустрии и структур, связанных с перевозкой пассажиров.

Депутат заверил, что работа над законопроектом будет продолжена совместно с министерством транспорта.

— Это совместное решение Госдумы и Минтранса с учетом позиции президента и консультаций министра с председателем правительства России , — уточнили «Известиям» в министерстве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что требование вместе с билетом предъявлять QR-код создаст сложности для граждан, и эти соображения стали причиной переноса парламентских чтений.

Общественное сомнение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции — интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов, — сказал представитель Кремля.

Парламентарии пока не определились, когда они займутся к транспортным проектом.

— Никаких дат мы не назначаем, когда будем готовы, тогда и вернемся, — сказал Евгений Москвичев.

Депутат добавил, что предстоит переработать много аспектов инициативы, но отказался назвать, какие именно.

Вирусолог Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко считает, что ограничения на транспорте необходимы.

— Если откажутся от идеи введения QR-кодов, это может негативно сказаться на росте заболеваемости, так как один из самых важных путей заражения — через общение в транспорте . Ситуация сейчас несколько улучшилась, но вообще любые меры, препятствующие расширению контактов между людьми, приносят пользу, — сказал эксперт «Известиям».

В свое время появление новостей о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах с 1 февраля 2022 года подстегнуло россиян активнее вакцинироваться . По сообщениям Минздрава и Роспотребнадзора, к 30 ноября хотя бы одну дозу вакцины получили 70 млн человек, к 7 декабря — 72 млн, а к 13 декабря — 75,5 млн. Для сравнения, с 13 октября по 4 ноября показатель почти не менялся и составлял примерно 51 млн.

Пропуск в общество

Поправки о введении цифровых пропусков для посещения общественных мест может пройти первое чтение уже на этой неделе.

— Сегодня у Госдумы есть намерение принять законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест до Нового года, — сообщил «Известиям» зампред комитета по охране здоровья Андрей Куринный.— Проект будет рассматриваться во вторник с утра на комитете по охране здоровья, вечером на заседании трех комитетов. Я так полагаю, что к четвергу 16 декабря или пятнице 17-му его вынесут на пленарное заседание Госдумы.

Депутат считает, что с учетом общественного резонанса документ вряд ли примут сразу в трех чтениях.

— С моей точки зрения, этот проект нуждается в существенной доработке, — сказал Андрей Куринный. — QR-коды должны стать стимулирующим методом к вакцинации, но не силовым принуждением. Мне кажется, что нужно сохранить ПЦР-тесты для граждан, посещающих публичные места, как альтернативу QR-коду. Лица, которые переболели неофициально, но имеют достаточное количество антител, нейтрализующих коронавирус, должны иметь права, сравнимые с правами вакцинированных либо переболевших официально.

Общественное сомнение Фото: ТАСС/Егор Алеев

Именно эти предложения озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме 13 декабря. Чиновница сообщила, что люди, получившие положительные заключения ПЦР-теста после 1 января 2021 года, но не сообщавшие об этом, после сдачи анализа на антитела получат годовой сертификат о перенесенном заболевании.

— Им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов данные о положительных ПЦР-тестах хранятся, и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь, — объяснила она.

Татьяна Голикова также сообщила, что уже в этом месяце сервис «Госуслуги» будет технически готов к выдаче сертификатов по результатам теста на наличие антител.

Те, кто не сдавал тестов, не чувствовал себя больными, но выработал антитела в ходе невыявленного заболевания, также смогут получить сертификат переношено инфекцию, который будет действовать полгода . Такой же документ после сдачи анализа на антитела смогут получить россияне, привившиеся иностранными вакцинами.

— Часть этих тестов должна выполняться бесплатно, — уверен Андрей Куринный. — Для каких категорий, нужно еще уточнить. Часть — платно, но не за те деньги, которые предлагают сейчас частные лаборатории. Себестоимость теста — порядка 400 рублей. Задача антимонопольной службы и правительства сделать эти тесты доступными для людей.

Возможно, к финалу проект будет существенно отличаться от первоначальной версии . Как сообщил «Известиям» источник в Минобороны, для военнослужащих прорабатывается двойная система: часть из них смогут получить QR-коды через Госуслуги (как и все граждане), а остальным будет достаточно предъявить сертификат и документ, подтверждающий принадлежность к вооруженным силам. Как отметили собеседники издания, все будет зависеть от того, на каких должностях и в каких частях и подразделениях проходят службу военные. Если место службы солдат, сержантов и офицеров не относится к категории режимных, то такие бойцы получат QR-код на общих основаниях.

Несвоевременный «Омикрон»

Медиков смущает, что транспортные ограничения оказались под вопросом именно сейчас, когда по миру активно распространяется новый штамм «Омикрон» . Он сильно отличается от «Дельты» по аминокислотной последовательности, и это дает право утверждать, что он может повторно инфицировать людей, даже переболевших «Дельтой», сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. При этом пока информация об общем числе заражений и смертей не дает возможности понять, насколько опасен новый штамм, добавил он.

— Такое представление дала бы статистика, пусть даже на совсем небольших выборках, по людям, которые вакцинировались, переболели раньше и не переболели, то есть их впервые заразил именно «Омикрон». Вероятно, эти цифры будут позже, — сказал эксперт.

Общественное сомнение Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto

Директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил о потенциальной опасности нового варианта коронавируса.

— Скорость распространения штамма «Омикрон» вызывает большие опасения. По данным сайта Nextrain, куда выкладывают отсеквенированные последовательности, видно, что в Великобритании 8% всех отсквенированных штаммов приходится на «Омкрон». В США — 5%, в России — 3%, а в ЮАР уже более 50%. Если смотреть по динамике, то его можно сравнить с «Дельтой», которая буквально за три месяца вытеснила британский штамм . Сейчас происходит вытеснение «Омикроном» «Дельты» в ЮАР — быстрее, чем скорость, с которой вытеснили «Альфу», — отметил специалист.

То есть «Омикрон» заразнее «Дельты» , подытожил он.

На материалом работали: Светлана Казанцева, Юлия Игнатьева, Анна Урманцева, Мария Недюк, Алексей Рамм