Общественное сомнение: почему власти отложили введение QR-кодов на транспорте
Госдума может до конца недели принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом «Известиям» сообщили в комитете по охране здоровья нижней палаты парламента. Все три чтения документа, вероятно, состоятся до конца года, добавили там. При этом законопроект о допуске в железнодорожный и авиатранспорт пассажиров только с QR-кодами снят с рассмотрения. Этот документ отправлен на доработку по общему решению Минтранса и профильного комитета Госдумы, сообщили «Известиям» в министерстве. По мнению специалистов, в сложившейся эпидемической ситуации ограничения необходимы, особенно с учетом активизации штамма «Омикрон».
Транспорт для всех
16 декабря Госдума должна была рассмотреть два инициированных правительством законопроекта об обязательном наличии QR-кодов: один касался допуска пассажиров на железнодорожный и авиационный транспорт, другой — большинства общественных мест. Утром 13 декабря в Госдуме сообщили о снятии с рассмотрения транспортного проекта.
— Законопроект о введении QR-кодов на транспорте решением Совета Госдумы был официально снят с рассмотрения, так как мы понимаем, что транспортная система полностью не готова к его принятию, — сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. — Граждане России задают вопросы, и мы увидели, что нужно еще поработать с предложениями, которые поступили от субъектов федерации, общественных организаций, туриндустрии и структур, связанных с перевозкой пассажиров.
Депутат заверил, что работа над законопроектом будет продолжена совместно с министерством транспорта.
— Это совместное решение Госдумы и Минтранса с учетом позиции президента и консультаций министра с председателем правительства России, — уточнили «Известиям» в министерстве.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что требование вместе с билетом предъявлять QR-код создаст сложности для граждан, и эти соображения стали причиной переноса парламентских чтений.
— Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции — интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов, — сказал представитель Кремля.
Парламентарии пока не определились, когда они займутся к транспортным проектом.
— Никаких дат мы не назначаем, когда будем готовы, тогда и вернемся, — сказал Евгений Москвичев.
Депутат добавил, что предстоит переработать много аспектов инициативы, но отказался назвать, какие именно.
Вирусолог Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко считает, что ограничения на транспорте необходимы.
— Если откажутся от идеи введения QR-кодов, это может негативно сказаться на росте заболеваемости, так как один из самых важных путей заражения — через общение в транспорте. Ситуация сейчас несколько улучшилась, но вообще любые меры, препятствующие расширению контактов между людьми, приносят пользу, — сказал эксперт «Известиям».
В свое время появление новостей о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах с 1 февраля 2022 года подстегнуло россиян активнее вакцинироваться. По сообщениям Минздрава и Роспотребнадзора, к 30 ноября хотя бы одну дозу вакцины получили 70 млн человек, к 7 декабря — 72 млн, а к 13 декабря — 75,5 млн. Для сравнения, с 13 октября по 4 ноября показатель почти не менялся и составлял примерно 51 млн.
Пропуск в общество
Поправки о введении цифровых пропусков для посещения общественных мест может пройти первое чтение уже на этой неделе.
— Сегодня у Госдумы есть намерение принять законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест до Нового года, — сообщил «Известиям» зампред комитета по охране здоровья Андрей Куринный.— Проект будет рассматриваться во вторник с утра на комитете по охране здоровья, вечером на заседании трех комитетов. Я так полагаю, что к четвергу 16 декабря или пятнице 17-му его вынесут на пленарное заседание Госдумы.
Депутат считает, что с учетом общественного резонанса документ вряд ли примут сразу в трех чтениях.
— С моей точки зрения, этот проект нуждается в существенной доработке, — сказал Андрей Куринный. — QR-коды должны стать стимулирующим методом к вакцинации, но не силовым принуждением. Мне кажется, что нужно сохранить ПЦР-тесты для граждан, посещающих публичные места, как альтернативу QR-коду. Лица, которые переболели неофициально, но имеют достаточное количество антител, нейтрализующих коронавирус, должны иметь права, сравнимые с правами вакцинированных либо переболевших официально.
Именно эти предложения озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме 13 декабря. Чиновница сообщила, что люди, получившие положительные заключения ПЦР-теста после 1 января 2021 года, но не сообщавшие об этом, после сдачи анализа на антитела получат годовой сертификат о перенесенном заболевании.
— Им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов данные о положительных ПЦР-тестах хранятся, и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь, — объяснила она.
Татьяна Голикова также сообщила, что уже в этом месяце сервис «Госуслуги» будет технически готов к выдаче сертификатов по результатам теста на наличие антител.
Те, кто не сдавал тестов, не чувствовал себя больными, но выработал антитела в ходе невыявленного заболевания, также смогут получить сертификат переношено инфекцию, который будет действовать полгода. Такой же документ после сдачи анализа на антитела смогут получить россияне, привившиеся иностранными вакцинами.
— Часть этих тестов должна выполняться бесплатно, — уверен Андрей Куринный. — Для каких категорий, нужно еще уточнить. Часть — платно, но не за те деньги, которые предлагают сейчас частные лаборатории. Себестоимость теста — порядка 400 рублей. Задача антимонопольной службы и правительства сделать эти тесты доступными для людей.
Возможно, к финалу проект будет существенно отличаться от первоначальной версии. Как сообщил «Известиям» источник в Минобороны, для военнослужащих прорабатывается двойная система: часть из них смогут получить QR-коды через Госуслуги (как и все граждане), а остальным будет достаточно предъявить сертификат и документ, подтверждающий принадлежность к вооруженным силам. Как отметили собеседники издания, все будет зависеть от того, на каких должностях и в каких частях и подразделениях проходят службу военные. Если место службы солдат, сержантов и офицеров не относится к категории режимных, то такие бойцы получат QR-код на общих основаниях.
Несвоевременный «Омикрон»
Медиков смущает, что транспортные ограничения оказались под вопросом именно сейчас, когда по миру активно распространяется новый штамм «Омикрон». Он сильно отличается от «Дельты» по аминокислотной последовательности, и это дает право утверждать, что он может повторно инфицировать людей, даже переболевших «Дельтой», сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. При этом пока информация об общем числе заражений и смертей не дает возможности понять, насколько опасен новый штамм, добавил он.
— Такое представление дала бы статистика, пусть даже на совсем небольших выборках, по людям, которые вакцинировались, переболели раньше и не переболели, то есть их впервые заразил именно «Омикрон». Вероятно, эти цифры будут позже, — сказал эксперт.
Директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил о потенциальной опасности нового варианта коронавируса.
— Скорость распространения штамма «Омикрон» вызывает большие опасения. По данным сайта Nextrain, куда выкладывают отсеквенированные последовательности, видно, что в Великобритании 8% всех отсквенированных штаммов приходится на «Омкрон». В США — 5%, в России — 3%, а в ЮАР уже более 50%. Если смотреть по динамике, то его можно сравнить с «Дельтой», которая буквально за три месяца вытеснила британский штамм. Сейчас происходит вытеснение «Омикроном» «Дельты» в ЮАР — быстрее, чем скорость, с которой вытеснили «Альфу», — отметил специалист.
То есть «Омикрон» заразнее «Дельты», подытожил он.
На материалом работали: Светлана Казанцева, Юлия Игнатьева, Анна Урманцева, Мария Недюк, Алексей Рамм