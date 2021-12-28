Омикронный номер: «Спутник V» способен остановить новый штамм

Российская вакцина «Спутник V» способна защитить от нового штамма COVID-19. Об этом Владимир Путин заявил 28 декабря на неформальном саммите СНГ . При этом, по словам президента РФ, речь идет о высокой степени нейтрализации вируса. На встрече лидеров государств содружества также стало известно, что в России коллективный иммунитет находится на уровне 60%, однако, этого недостаточно для прекращения распространения инфекции . Главная задача сейчас заключается в соблюдении профилактических мер и активной вакцинации населения, уверены эксперты. Как обстоят дела с ковидом в других странах СНГ, какую роль там сыграл российский «Спутник» и когда, по оценкам главы Роспотребнадзора, «Омикрон» вытеснит «Дельту» — в материале «Известий» .

Вопросы и прогнозы

Неформальные саммиты СНГ проходят на регулярной основе с 2005 года. Последняя встреча в таком формате состоялась еще до начала пандемии коронавируса в 2019-м. Тогда глава РФ, который встречал зарубежных гостей, как и в этот раз, в Санкт-Петербурге, прежде всего, сосредоточился на выдержках из исторических архивов, посвященных причинам начала Второй мировой войны.

На этот раз лидеры решили сконцентрироваться на борьбе с COVID-19 . В связи с этим в саммите помимо руководителей девяти государств (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) также приняла участие главный санитарный врач России Анна Попова .

В центре внимания оказался, прежде всего, новый штамм «Омикрон», который в ноябре был выявлен в Южной Африке. Сейчас он уже стал доминирующим вариантом во многих странах мира, включая, например, США, Великобританию или Швейцарию. По словам Анны Поповой, в течение некоторого времени он, скорее всего, полностью вытеснит «Дельту». Хотя в России такого замещения пока не наблюдается , заметила она.

Ситуация вокруг нового штамма особо интересовала белорусского президента Александра Лукашенко, который задавал Анне Поповой один вопрос за другим . При этом он хотел услышать прогнозы развития эпидемиологической ситуации, подчеркивая, одновременно, что предыдущие оценки специалистов в Белоруссии по срокам течения пандемии не оправдались.

На плечах Анны Поповой лежал большой груз ответственности — с вопросами Александра Лукашенко главе Роспотребнадзора помогал справляться даже Владимир Путин.

— Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследования и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «Омикрон» . Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий, — сказал Владимир Путин.

Согласно последним данным, ни в ЮАР, ни в Великобритании «Омикрон» не вызывает столь тяжелого течения заболевания, как предыдущие штаммы, отметила Анна Попова. После заражения новым вариантом серьезные осложнения фиксируются, прежде всего, у непривитых людей и лиц, которые имеют сопутствующие заболевания . Однако нельзя забывать, что в африканской стране средний возраст населения составляет 30 лет, добавила специалист. Между тем в Великобритании властям удалось сформировать высокий уровень иммунизации популяции, который превышает 80%.

В России средний возраст населения по сравнению с ЮАР, естественно, гораздо выше, а коллективный иммунитет находится на уровне около 60%. Хотя в некоторых странах уже стремятся добиться иммунизации на уровне 90-95% населения. Более того, нельзя забывать, что новый штамм гораздо более заразен, чем его предшественники.

Коронавирус, по всей видимости, продолжит и дальше мутировать, считает Анна Попова. Поэтому главная задача сейчас заключается в соблюдении профилактических мер и успешной прививочной кампании , уточнила глава Роспотребнадзора. По ее словам, какой бы ни появился штамм, вакцинация будет защищать от болезни в той или иной степени.

— Даже если придет новый штамм, то у вакцинированных людей ниже вероятность, что они тяжело переболеют или заболевание и вовсе приведет к летальному исходу . Хотя, конечно, мы не знаем, какой штамм может прийти. Но мало вероятно, что у него настолько будет изменен S-белок, чтобы он уходил от вакцин лучше, чем «Дельта» и «Омикрон» , — пояснил в беседе с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Анна Попова также отметила, что коронавирус, по всей видимости, со временем станет сезонным заболеванием. Тем не менее, о «затухании» пандемии пока говорить преждевременно , считает она. Между тем Владимир Путин подтвердил, что РФ продолжит помогать странам СНГ в изучении генома коронавируса.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом благодаря российским вакцинам .

— На сегодняшний день наше население провакцинировано и «Спутником V» и «Эпиваккороной», и буквально на днях мы получили и «Спутник Лайт», который идет и как бустерная вакцинация, — добавил глава Туркмении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность за помощь республике в самый трудный период.

— На основе российской технологии «Спутник V» мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина «Спутник V», можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление коронавируса, — пояснил лидер Казахстана .

Кроме ковида

Впрочем, в центре внимания глав государств содружества оказался не только коронавирус, но и другие вопросы, связанные с биологической безопасностью. Так, Анна Попова доложила об успешной борьбе с чумой. На эти цели за последние десять лет РФ выделила 18 млрд рублей, поскольку на территории стран СНГ — 45 природных очагов чумы . Тем не менее, с 2017 года в этих государствах не было выявлено ни одного случая. Хотя в соседних странах — Монголии и КНР — были зафиксированы даже смертельные исходы.

Благодаря слаженной работе удается обеспечивать эпидемиологическое благополучие и вокруг других инфекций. Это, в частности, касается кори. Также получилось не допустить завоза дикого вируса полиомиелита, снизить заболеваемости ВИЧ-инфекцией и гепатитами, подчеркнула Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора предупредила о рисках, связанных с применением биотехнологий, с помощью которых можно воссоздать смертельные вирусы .

— Буквально два примера: в 2016 году из купленных через интернет компонентов и с использованием имеющегося оборудования канадский ученый Эванс воссоздал и оживил вирус оспы лошадей, таким образом показав, что так же можно обойтись и с вирусом оспы человека, которую человечество искоренило в 1980 году, но это самый смертоносный патоген, — рассказала Анна Попова.

Между тем в 2021 году британскими учеными была создана бактерия-штамм кишечной палочки. Она стала устойчивой к бактериофагам — вирусам, которые ее раньше поражали и использовались для лечения заболевания, добавила глава Роспотребнадзора.

Обменялись мнениями

После мероприятие перешло в закрытый формат. Как считают эксперты, на заседании, наверняка, обсуждались и другие не менее важные вопросы международной повестки, в том числе напряженная ситуация вокруг Украины.

— Конъюнктура нынешнего времени подразумевает, что именно Украина станет доминирующей проблемой. РФ должна донести до партнеров свою озабоченность, пояснить ту риторику, которую мы слышим в последнее время, так что совершенно ожидаемо, что Украина обсуждается , — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, добавив, что лидеры, скорее всего, затронули и вопросы экономического характера.

«Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщили во вторник и в пресс-службе президента Казахстана.

Россия требует от США и НАТО предоставить юридические гарантии о дальнейшем нерасширении Североатлантического альянса на Восток . Ранее такие заверения были даны устно, и сейчас руководство блока упирает на возможность стран самостоятельно решать, примкнуть к альянсу или нет. Главной проблемой для России остается потенциальное принятие в состав блока Украины, именно эту цель и преследуют официальные власти в Киеве. Озабоченность Москвы вызывает и возможность укрупнения НАТО за счет Грузии. Москва настаивает на том, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого . Россия уже направила США и НАТО свои предложения о гарантиях безопасности. Американская сторона в целом готова на диалог с Россией по этим вопросам.