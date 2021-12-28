Омикронный номер: «Спутник V» способен остановить новый штамм
Российская вакцина «Спутник V» способна защитить от нового штамма COVID-19. Об этом Владимир Путин заявил 28 декабря на неформальном саммите СНГ. При этом, по словам президента РФ, речь идет о высокой степени нейтрализации вируса. На встрече лидеров государств содружества также стало известно, что в России коллективный иммунитет находится на уровне 60%, однако, этого недостаточно для прекращения распространения инфекции. Главная задача сейчас заключается в соблюдении профилактических мер и активной вакцинации населения, уверены эксперты. Как обстоят дела с ковидом в других странах СНГ, какую роль там сыграл российский «Спутник» и когда, по оценкам главы Роспотребнадзора, «Омикрон» вытеснит «Дельту» — в материале «Известий».
Вопросы и прогнозы
Неформальные саммиты СНГ проходят на регулярной основе с 2005 года. Последняя встреча в таком формате состоялась еще до начала пандемии коронавируса в 2019-м. Тогда глава РФ, который встречал зарубежных гостей, как и в этот раз, в Санкт-Петербурге, прежде всего, сосредоточился на выдержках из исторических архивов, посвященных причинам начала Второй мировой войны.
На этот раз лидеры решили сконцентрироваться на борьбе с COVID-19. В связи с этим в саммите помимо руководителей девяти государств (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) также приняла участие главный санитарный врач России Анна Попова.
В центре внимания оказался, прежде всего, новый штамм «Омикрон», который в ноябре был выявлен в Южной Африке. Сейчас он уже стал доминирующим вариантом во многих странах мира, включая, например, США, Великобританию или Швейцарию. По словам Анны Поповой, в течение некоторого времени он, скорее всего, полностью вытеснит «Дельту». Хотя в России такого замещения пока не наблюдается, заметила она.
Ситуация вокруг нового штамма особо интересовала белорусского президента Александра Лукашенко, который задавал Анне Поповой один вопрос за другим. При этом он хотел услышать прогнозы развития эпидемиологической ситуации, подчеркивая, одновременно, что предыдущие оценки специалистов в Белоруссии по срокам течения пандемии не оправдались.
На плечах Анны Поповой лежал большой груз ответственности — с вопросами Александра Лукашенко главе Роспотребнадзора помогал справляться даже Владимир Путин.
— Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследования и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «Омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий, — сказал Владимир Путин.
Согласно последним данным, ни в ЮАР, ни в Великобритании «Омикрон» не вызывает столь тяжелого течения заболевания, как предыдущие штаммы, отметила Анна Попова. После заражения новым вариантом серьезные осложнения фиксируются, прежде всего, у непривитых людей и лиц, которые имеют сопутствующие заболевания. Однако нельзя забывать, что в африканской стране средний возраст населения составляет 30 лет, добавила специалист. Между тем в Великобритании властям удалось сформировать высокий уровень иммунизации популяции, который превышает 80%.
В России средний возраст населения по сравнению с ЮАР, естественно, гораздо выше, а коллективный иммунитет находится на уровне около 60%. Хотя в некоторых странах уже стремятся добиться иммунизации на уровне 90-95% населения. Более того, нельзя забывать, что новый штамм гораздо более заразен, чем его предшественники.
Коронавирус, по всей видимости, продолжит и дальше мутировать, считает Анна Попова. Поэтому главная задача сейчас заключается в соблюдении профилактических мер и успешной прививочной кампании, уточнила глава Роспотребнадзора. По ее словам, какой бы ни появился штамм, вакцинация будет защищать от болезни в той или иной степени.
— Даже если придет новый штамм, то у вакцинированных людей ниже вероятность, что они тяжело переболеют или заболевание и вовсе приведет к летальному исходу. Хотя, конечно, мы не знаем, какой штамм может прийти. Но мало вероятно, что у него настолько будет изменен S-белок, чтобы он уходил от вакцин лучше, чем «Дельта» и «Омикрон», — пояснил в беседе с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Анна Попова также отметила, что коронавирус, по всей видимости, со временем станет сезонным заболеванием. Тем не менее, о «затухании» пандемии пока говорить преждевременно, считает она. Между тем Владимир Путин подтвердил, что РФ продолжит помогать странам СНГ в изучении генома коронавируса.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом благодаря российским вакцинам.
— На сегодняшний день наше население провакцинировано и «Спутником V» и «Эпиваккороной», и буквально на днях мы получили и «Спутник Лайт», который идет и как бустерная вакцинация, — добавил глава Туркмении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность за помощь республике в самый трудный период.
— На основе российской технологии «Спутник V» мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина «Спутник V», можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление коронавируса, — пояснил лидер Казахстана.
Кроме ковида
Впрочем, в центре внимания глав государств содружества оказался не только коронавирус, но и другие вопросы, связанные с биологической безопасностью. Так, Анна Попова доложила об успешной борьбе с чумой. На эти цели за последние десять лет РФ выделила 18 млрд рублей, поскольку на территории стран СНГ — 45 природных очагов чумы. Тем не менее, с 2017 года в этих государствах не было выявлено ни одного случая. Хотя в соседних странах — Монголии и КНР — были зафиксированы даже смертельные исходы.
Благодаря слаженной работе удается обеспечивать эпидемиологическое благополучие и вокруг других инфекций. Это, в частности, касается кори. Также получилось не допустить завоза дикого вируса полиомиелита, снизить заболеваемости ВИЧ-инфекцией и гепатитами, подчеркнула Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора предупредила о рисках, связанных с применением биотехнологий, с помощью которых можно воссоздать смертельные вирусы.
— Буквально два примера: в 2016 году из купленных через интернет компонентов и с использованием имеющегося оборудования канадский ученый Эванс воссоздал и оживил вирус оспы лошадей, таким образом показав, что так же можно обойтись и с вирусом оспы человека, которую человечество искоренило в 1980 году, но это самый смертоносный патоген, — рассказала Анна Попова.
Между тем в 2021 году британскими учеными была создана бактерия-штамм кишечной палочки. Она стала устойчивой к бактериофагам — вирусам, которые ее раньше поражали и использовались для лечения заболевания, добавила глава Роспотребнадзора.
Обменялись мнениями
После мероприятие перешло в закрытый формат. Как считают эксперты, на заседании, наверняка, обсуждались и другие не менее важные вопросы международной повестки, в том числе напряженная ситуация вокруг Украины.
— Конъюнктура нынешнего времени подразумевает, что именно Украина станет доминирующей проблемой. РФ должна донести до партнеров свою озабоченность, пояснить ту риторику, которую мы слышим в последнее время, так что совершенно ожидаемо, что Украина обсуждается, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, добавив, что лидеры, скорее всего, затронули и вопросы экономического характера.
«Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщили во вторник и в пресс-службе президента Казахстана.
Россия требует от США и НАТО предоставить юридические гарантии о дальнейшем нерасширении Североатлантического альянса на Восток. Ранее такие заверения были даны устно, и сейчас руководство блока упирает на возможность стран самостоятельно решать, примкнуть к альянсу или нет. Главной проблемой для России остается потенциальное принятие в состав блока Украины, именно эту цель и преследуют официальные власти в Киеве. Озабоченность Москвы вызывает и возможность укрупнения НАТО за счет Грузии. Москва настаивает на том, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого. Россия уже направила США и НАТО свои предложения о гарантиях безопасности. Американская сторона в целом готова на диалог с Россией по этим вопросам.
При этом первый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном уже запланирован на 10 января 2022 года. Спустя два дня также должно пройти заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, в январе состоятся переговоры представителей РФ и ОБСЕ.