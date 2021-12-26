Здесь и штамм: устоит ли «Дельта» перед «Омикроном»

В первой половине 2021 года индийский штамм коронавируса, названный «Дельта», распространился по всему земному шару. Это более агрессивная и заразная линия вытеснила британский вариант «Альфа», южноафриканский «Бета» и бразильский «Гамма». К осени 2021 года «Дельта» стала доминирующей более чем в 150 странах. Однако в конце года границы Южной Африки преодолел вариант коронавируса с многочисленными мутациями, который может затмить по скорости распространения индийскую линию. Стремительное шествие «Омикрона» вызывает беспокойство вирусологов, так как штамм может быть более устойчив к вакцинам. По мнению экспертов, в России новый вариант коронавируса способен вытеснить «Дельту» и привести к новому пику заболеваемости COVID-19. С другой стороны, если люди будут легче переносить инфекцию, вызванную «Омикроном», пандемия может завершиться в 2022 году, полагают специалисты.

Индийская весна

«Дельта»-штамм коронавируса ученые впервые обнаружили в Индии в марте 2021-го . Тогда специалисты не связывали резкий рост заболеваемости с новым вариантом SARS-CoV-2. Но если к 1 апреля с начала пандемии в Индии зарегистрировали 12,3 млн заражений, то к 1 июня их число уже достигло 28,4 млн. К 10–15 мая новый штамм вытеснил все остальные в стране . Стало очевидно, что «Дельта» заразнее других вариантов.

Выяснилось, что у индийского штамма есть собственные отличительные характеристики. Инкубационный период сократился до 1–3 дней, а срок выведения вируса из организма, напротив, увеличился — до 13–15 дней, и это затрудняло определение факта выздоровления. Из симптомов «Дельту» отличает боль в животе, рвота, обильные выделения из носа. При этом у заболевших часто не нарушается обоняние и нет кашля.

Самым тревожным свойством «Дельты» стало то, что она поражала людей в возрасте от 14 до 29 лет, хотя раньше считалось, что молодежь менее восприимчива к COVID-19. При этом инфицированный индийским штаммом успевал заразить около шести человек еще до того, как появятся первые симптомы. Британский вариант передавался в среднем двум людям от одного носителя.

Здесь и штамм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более заразный вариант коронавируса быстро распространился по миру. По данным ВОЗ, на 19 октября 2021 года его выявили в 193 странах и территориях. В 150 с лишним странах, включая Россию, штамм стал доминирующим.

К 18 июня в Москве вариант «Дельта» выявляли у 89% заболевших. Со второй половины июня начала расти смертность от коронавирусной инфекции, которая снижалась с декабря 2020-го. За двое суток, 17 и 18 июня, оперштаб зафиксировал рост смертности от COVID-19 на 14%.

В сентябре порядка 97% случаев заболевания коронавирусом в России приходилось на индийский штамм . В стране была распространена и линия «Гамма», и линия «Альфа», и даже достаточно редкая «Бета», однако всех их вытеснила «Дельта», отметил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

Стремительное распространение более патогенного варианта, по мнению многих специалистов, могла остановить только массовая вакцинация.

Здесь и штамм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Нужно привить больше 80% населения, чтобы остановить эпидемию коронавируса, — отмечал в интервью «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что российская вакцина «Спутник V» обеспечивает защиту от всех известных на тот момент штаммов, в том числе и от «Дельты».

Африканская осень

В конце ноября ВОЗ объявила о появлении нового агрессивного штамма . На экстренном заседании 26 ноября организация дала линии название «Омикрон» . По данным на 24 декабря, этот штамм обнаружен в 110 странах мира.

Отличительная черта «Омикрона» — большое количество мутаций в гене S-белка , которые обычно отвечают за изменение свойств патогена, рассказал «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, значительная доля этих изменений наблюдалась ранее в других штаммах и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным.

Здесь и штамм Фото: REUTERS/Lukas Barth

— Такое количество мутаций, вдруг возникшее в важном участке генома нового вируса, вероятно, говорит о том, что он мог появиться в результате длительного нахождения в теле пациента с подавленной иммунной системой. То есть фактически происходила эволюция вируса внутри зараженного человека, — пояснил эксперт.

Сейчас, по данным ВОЗ, в странах юга Африки быстро растет число выявляемых случаев заражения COVID-19 . Хотя точной причины этой тенденции эксперты пока назвать не могут, они не исключают, что на скорость распространения влияет новый штамм .

— В процессе развития эпидемии видно, что «Омикрон» никаких особых изменений в клинике болезни не вызывает , — отметил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. — Индийский штамм злее , он не оставляет времени на раскачку для принятия решения о лечении, нужно сразу активно лечить, чтобы заболевание не перешло в тяжелую форму за счет скорости размножения или синтеза молекул.

Более легкое течение может быть обусловлено не самим «Омикроном», а другими факторами, такими как относительно более молодое население в Южной Африке, сезонность (в Южной Африке сейчас лето), пока еще коротким сроком болезни у большинства пациентов , предположил ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

Здесь и штамм Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

По мнению Владислава Жемчугова, «Омикрон» может уменьшить защитное действие вакцин, так как мутации в вирусе произошли именно в той области, на которую и направлены препараты.

Защитная инъекция

Первые лабораторные исследования южноафриканских ученых о способности «Омикрона» уклоняться от иммунитета, опубликованные 8 декабря, показали, что среди людей, получавших две дозы Pfizer, нейтрализующая сила антител снизилась в 40 раз по сравнению с воздействием на исходный вирус , отметил Михаил Каган. Это намного более выраженное снижение, чем то, которое отмечалось при предыдущих вариантах: при «Дельта»-штамме было падение в пять раз, при «Бета» — в восемь раз, обратил внимание эксперт.

— Это означает, что у вакцинированных следует ожидать учащения случаев прорывных инфекций, что повышает значение бустеров, то есть введения однокомпонентной вакцины при ревакцинации . Кроме того, нейтрализующие антитела не единственная наша защита. У нас есть и другие антитела и Т-клетки, которые также защищают от тяжелого течения заболевания и смерти. Потребуется время и больше данных для того, чтобы определить, нужен ли нам специальный бустер, нацеленный именно на «Омикрон» , — подчеркнул Михаил Каган.

Между тем в сообщении Российского фонда прямых инвестиций от 17 декабря говорится, что предварительные результаты исследования Центра имени Гамалеи показали: «Спутник V» показывает высокую вирус-нейтрализующую активность от штамма «Омикрон» и, как ожидается, обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации.

Здесь и штамм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Случаи заболевания продолжают экспоненциально расти в Южной Африке, и уже есть тревожные данные из Великобритании.

— В этой стране, по данным на 2 декабря, 2% ПЦР дали положительный результат именно на «Омикрон». Это очень быстрый рост по сравнению с менее чем 0,01% положительных результатов 20 ноября. Таким образом, даже высокий уровень вакцинации британцев не останавливает «Омикрон» в этой стране, — считает Михаил Каган.

19 декабря в Лондоне заявили, что «Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим в Великобритании.

По мнению специалиста, высока вероятность, что «Омикрон» и в нашей стране вытеснит «Дельту».

— В сочетании с недостаточно высоким уровнем вакцинации населения это может привести к значительной зимней волне. Количество прорывных инфекций будет выше, но есть надежда, что бустеры в значительной степени удержат людей от попадания в больницу, — полагает эксперт.

Здесь и штамм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Иммунолог Владислав Жемчугов высказал предположение, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу. По его прогнозу, один из вариантов дальнейшего развития событий — уход патогена в дикую природу.

— Если вирус перестал убивать и большая часть зараженных не будет лечиться, он включит механизм ускоренного распространения и максимального накопления вирусных частиц. Затем через массивный рассев пойдет поиск нового хозяина в популяции, не имеющей коллективного иммунитета к SARS-CoV-2. И там наш поднадоевший вирус будет ждать снижения сформированного у человечества коллективного иммунитета, — пояснил свою позицию Владислав Жемчугов.