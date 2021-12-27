Оно и ковидно: чего ждать от еще одного года пандемии
Пандемия коронавируса закончится, когда уровень коллективного иммунитета достигнет высоких показателей, при этом патогенная способность вируса снизится до минимума за счет мутаций. Пожалуй, главное событие пандемии 2021 года — появление штамма «Омикрон» — может стать ключевым для всей истории COVID-19, если эта разновидность окажется той самой «выхолощенной» мутацией, благодаря которой эпидемия сойдет на нет. На это надеются опрошенные «Известиями» вирусологи. По прогнозам медиков, этот процесс может занять до года. Пока же в мире ежедневно выявляют около полумиллиона новых заражений COVID-19. С 2019 года инфекцией заразились более 279 млн человек, а более 5,3 млн умерли от нее. Чего ждать от третьего года пандемии — в материале «Известий».
Главный штамм года
За два с небольшим года пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более 5 млн человек по всему миру. Около 300 млн случаев заболевания зафиксировали в разных странах за это время. Если в конце 2019 — начале 2020 года, когда вирус только начал распространяться, казалось, что эпидемия продлится недолго, сейчас уже очевидно, что COVID-19 будет сопровождать нас и в 2022 году. Ежедневно в мире выявляют более полумиллиона новых заболевших этой инфекцией. Из них порядка 25 тыс. в последние дни приходится на Россию.
Срок окончания пандемии будет зависеть от двух факторов: иммунной прослойки населения и мутагенности вируса, считает заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.
— Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Но такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса, иногда они работают на его ослабление. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19, — отметил эксперт.
Тем не менее пока еще нельзя утверждать, что к таким более легким вариантам вируса относится «Омикрон», добавил он. Первые случаи заражения этим штаммом были зафиксированы в конце ноября в Южной Африке. Судя по имеющейся статистике, «Омикрон» выявлен уже у сотен тысяч человек, а летальных исходов было зафиксировано только два — по одному в США и Европе.
— Второй возможный сценарий окончания пандемии заключается в том, что вирусу не останется места для жизни. Мы сейчас видим, что «Омикрон» очень быстро распространяется. Но большинство людей переносят его в легкой форме. Таким образом вырабатывается коллективный иммунитет. Плюс к этому люди активно вакцинируются. Еще до этой пандемии были известны четыре коронавируса, которые вызывали и вызывают респираторные заболевания. Но человечество к ним приспособилось, эпидемий не возникает за счет того, что люди иммунны к этим возбудителям. Если у вируса не останется места для размножения и мутаций, он сойдет на нет. Поэтому так важна скорейшая вакцинация населения, — подчеркнул специалист.
По данным оперштаба РФ, в конце декабря уровень коллективного иммунитета после вакцинации превысил 60%. По словам президента России Владимира Путина, к концу марта он должен составлять минимум 80%, чтобы сдержать распространение инфекции. Сейчас первым компонентом привились уже свыше 77 млн человек, завершили курс вакцинации более 73 млн.
О том, что «Омикрон» может стать концом пандемии, ранее «Известиям» заявил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, мутации ухудшают жизнеспособность любого организма, в том числе и вируса, и этот штамм не отличается большой патогенной способностью.
Кульминация-2021
В следующем году пандемия будет продолжаться, но кульминация, скорее всего, пройдена, поэтому 2022 год должен быть менее драматичным по числу смертей и заражений, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
— Штаммы будут и дальше мутировать, но сейчас опасность идет скорее не от них. Пока не вполне ясно, как поведет себя вирус, когда будут сняты все ограничения в Китае. Там, как вы помните, с самого старта пандемии был введен режим самоизоляции, поэтому у них в основном только вакцинный иммунитет. Тем не менее я считаю, что пик уже пройден, и дальше мы пойдем на постепенное снижение активности коронавируса. 2022 год будет еще насыщен ковидными событиями, но не в такой степени, как 2021-й, — отметил эксперт.
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2021 году пришелся на ноябрь, когда ежедневно фиксировали около 40 тыс. новых заболевших. К концу года в стране регистрируют 23–27 тыс. случаев инфицирования в сутки.
QR повсюду
Одной из самых значимых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2021 году стало введение в различных регионах России системы QR-кодов. Некоторые субъекты ограничились распространением «цифрового пропуска» только на места досуга и спорта, другие расширили это правило на общественный транспорт и офисы органов власти. Введение QR-кодов в полном объеме по всей стране планируется с 1 февраля 2022 года. Хотя в большинстве российских регионов они стали обязательны при посещении общественных мест уже с начала ноября уходящего года.
К концу 2021-го в России уже зафиксировали свыше 10 млн случаев инфицирования COVID-19. За два года пандемии от инфекции скончались около 300 тыс. человек.
По масштабам коронавирус можно сравнить с эпидемиями испанки и оспы, считает Александр Бутенко. Обе эти эпидемии закончились благодаря выработке коллективного иммунитета и «выхолащивания» патогенности вируса за счет адаптации к нему человека. Вероятно, с коронавирусом будет похожая история, убежден эксперт. В целом пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год, считают медики.