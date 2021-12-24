Игла в защите: как прошел первый год массовой вакцинации от COVID в России

Четыре отечественные вакцины и 60,4% коллективного иммунитета: за год с начала прививочной кампании полную иммунизацию в РФ прошли более 73 млн человек . Первым компонентом привиты свыше 77 млн. Среди лидеров по числу вакцинированных — Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Республика Карелия. Севастополь стал первым регионом, где уровень коллективного иммунитета достиг 90,2%. С 2022 года в России начнется вакцинация подростков: в оборот поступит «Спутник М» . По мнению инфекционистов, это поможет сдержать темпы пандемии.

Сначала группы риска

Кампания по вакцинации в России стартовала 5 декабря 2020 года: в Москве заработали 70 прививочных пунктов . Первыми защититься от COVID-19 могли представители групп риска — сотрудники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб. За первые пять часов 4 декабря на прививку записались 5 тыс. горожан.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась 18 января 2021 года. Все россияне старше 18 лет получили возможность сделать прививку векторным препаратом «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи или пептидной вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Тогда же министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить 60% взрослого населения — 68–69 млн человек. Планировалось, что этого показателя удастся достичь в течение года.

Игла в защите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тем не менее темпы вакцинации в России оказались ниже ожидаемых. По состоянию на 10 февраля прививки сделали 15 человек из тысячи . Для сравнения: в Израиле были привиты уже 700 на тысячу человек, в ОАЭ — 470, в США — 140. Но и массовые кампании по вакцинации в этих странах стартовали раньше: в Израиле — 20 декабря, ОАЭ — 12 декабря, в США — 14 декабря.

В конце февраля в России зарегистрировали третью вакцину — «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Для прививок ее стали использовать с конца весны . Спустя месяц, 26 июня, в оборот поступила уже четвертая вакцина российского производства — однокомпонентный «Спутник Лайт» . В Минздраве подчеркнули, что этот препарат предназначен прежде всего для переболевших COVID-19 и для вакцинировавшихся шесть месяцев назад.

Тихий старт

Несмотря на доступность вакцин, темпы прививочной кампании в РФ оставались невысокими. В результате подавляющая часть населения оказалась беззащитна перед заразным и агрессивным штаммом «Дельта» , который начал распространяться по миру из Индии в июне-июле 2021 года. 15 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев инфекции в столице возросло на 80%, а число госпитализаций за несколько дней увеличилось на 70%. Рост числа заболевших из-за «Дельты» произошел во всем мире, но госпитализаций в странах с высоким уровнем вакцинации было заметно меньше.

В результате в Москве объявили беспрецедентные меры: с 28 июня в рестораны и кафе пускали только по QR-кодам для привитых, переболевших коронавирусом за последние полгода или сдавших отрицательный тест ПЦР . Предприятия обязали перевести на удаленку 30% сотрудников. Система QR-кодов в столице продержалась до 19 июля. Многих она простимулировала сделать прививку: 16 июля Сергей Собянин отметил, что за последний месяц более 2 млн человек вакцинировали от COVID-19, а большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.

Игла в защите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Очередная и наиболее сильная на данный момент вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в октябре-ноябре . Абсолютный рекорд по числу новых заболевших в сутки был побит 6 ноября, когда зарегистрировали 41 335 новых случаев COVID-19. Смертность также держалась на высоких значениях — около 1,2 тыс. человек в сутки. Уровень коллективного иммунитета в России на тот момент составлял менее 50% (сюда входят как сделавшие прививку, так и переболевшие). На волне роста заболеваемости регионы один за другим стали объявлять обязательную вакцинацию для работников ряда сфер и пожилых жителей. Тем не менее для подавляющего большинства россиян иммунизация остается добровольной .

Очевидно, что ситуация требовала жестких мер, и 12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что с 1 февраля власти планируют ввести QR-коды, обязательные для предъявления в кафе и магазинах . Код также понадобится при регистрации на рейс в самолете или поезде. На фоне этой новости темпы вакцинации возросли: по состоянию на 21 ноября прививку от COVID-19 делали уже по 400 тыс. человек в день. За три недели ноября скорость иммунизации в РФ выросла вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Надо больше

По состоянию на конец декабря полную вакцинацию в РФ прошли почти более 73 млн человек, при этом первым компонентом привиты свыше 77 млн , следует из актуальных данных портала «Стопкоронавирус.рф». Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря сообщил об уровне коллективного иммунитета в 59,4%. По информации оперштаба на 24 декабря, он достиг 60,4%.

По данным портала gogov.ru, полностью привиты по состоянию на 24 декабря 44,5% населения страны, одну прививку сделали 49,7% .

В Москве за прошедший год вакцинировались уже более 5,9 млн человек (полностью привиты 5,5 млн) и свыше 680 тыс. прошли ревакцинацию, сообщает портал gogov.ru. Ревакцинацию, в частности, прошел президент России Владимир Путин — в конце ноября он привился препаратом «Спутник Лайт».

Игла в защите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сегодня Россия всё еще не достигла коллективного иммунитета, заметил в беседе с «Известиями» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Темп прививок вырос в начале — середине ноября, а сейчас опять идет на снижение. Большие очереди в пункты вакцинации, к сожалению, не выстраиваются . Коллективный иммунитет — да, растет, но не только из-за прививок, но и за счет новых случаев заболевания, — констатировал специалист.

По его словам, активнее всего прививаются жители тех регионов России, где ввели строгие антиковидные ограничения — в частности, в Татарстане, где QR-коды стали требовать в общественном транспорте. В итоге ситуация с вакцинацией значительно улучшилась, и регион вышел в топ субъектов РФ по числу привитого населения, заметил Сергей Вознесенский.

К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%) .

«Близки к достижению отметки 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Республика Карелия (78,9%). Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% — в Москве, — отметила глава оперштаба, вице-премьер Татьяна Голикова.

— Есть говорить про другие инфекционные болезни — краснуху, полиомиелит, то здесь процент вакцинации составляет более 95–97%. Почему с прививками от коронавируса не так? Если мы вспомним историю, то императрица Екатерина Вторая вакцинировалась от натуральной оспы в 1768 году, а последний случай этого заболевания в России был зарегистрирован в 1960 году. Без малого двести лет понадобилось, чтобы избавиться от болезни. Не все сограждане понимают, что массовая вакцинация — единственный способ сдерживания инфекционных патологий, — рассказал Сергей Вознесенский.

Игла в защите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С ним согласился врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

— Коронавирус провоцирует ряд осложнений, которые заранее предсказать невозможно. В некоторых случаях надолго пропадает обоняние. Хуже, что зачастую бывают осложнения на центральную нервную систему . Реабилитация после ковида — это отдельный большой вопрос, который сейчас стоит перед врачами, — сказал он «Известиям».

По его словам, среди наиболее неприятных последствий COVID-19 — ослабление когнитивных способностей.

— Прививка защищает не только от тяжелого течения болезни, но и от неприятных последствий . Да, вакцинированные тоже заболевают, но в реанимацию в этом случае попадают единицы. Чаще всего коронавирус привитые переносят легко или бессимптомно, — заметил Николай Малышев.

В начале будущего года в оборот поступит вакцина для подростков 12–17 лет «Спутник М» , напомнил он.

Игла в защите Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Если подростки будут активно вакцинироваться, это поможет сдержать пандемию, — считает Николай Малышев.

Родители имеют большое влияние на подростков, но важно, чтобы и они сами осознавали необходимость прививаться, заключил врач.