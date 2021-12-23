Понять и привить: как достичь коллективного иммунитета в 80% к весне

Коллективный иммунитет в России к концу марта должен составлять минимум 80%, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Сейчас показатель находится на уровне 59,4%. По словам вирусологов, вопрос упирается в приверженность населения вакцинации. Антипрививочников и сомневающихся нужно убеждать, отметил президент. Поможет и «амнистия» в отношении тех, кто купил поддельные сертификаты, считают в Госдуме. Удастся ли достичь нужного уровня иммунизации — в материале «Известий».

Низкий уровень

В конце первого квартала 2022 года Россия должна достичь доли коллективного иммунитета в 80%. Сейчас он составляет 59,4% — этого недостаточно, чтобы остановить развитие эпидемии и снизить летальность от COVID-19, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

— 59,4% — это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. У нас около 70 млн сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90–95% , — заявил глава государства.

При этом Владимир Путин призвал уважительно относиться к противникам вакцинации . По его словам, для достижения высокого коллективного иммунитета нужно работать над взаимным признанием вакцин от коронавируса в мире, а также разъяснять населению пользу прививки.

Доля переболевших среди населения России не так велика, она составляет порядка 10%. Поэтому коллективный иммунитет может быть достигнут только благодаря вакцинации , отметил в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Уже сейчас понятно, что иммунитет от COVID-19 непродолжительный. Это касается защиты как от прививки, так и после болезни. Таково свойство коронавируса. Поэтому во многих странах планку по коллективному иммунитету повысили до 90-95% , — объяснил он.

Будет ли достигнут коллективный иммунитет в 80 или 90%, зависит только от приверженности населения к вакцинации, подчеркнул специалист.

— Привить 90% населения к марту технически возможно, так как вакцины у нас достаточно. Но, к сожалению, у нас немало антиваксеров. Вести с ними диалог — трудная задача. У врача нет на приеме времени, чтобы заниматься пропагандой. Помимо медиков к убеждению нужно привлекать по возможности всех. Безусловно, наибольший авторитет в этом деле имеют руководители трудовых коллективов. В их руках и моральные, и материальные стимулы, — считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.



Несмотря на трудности диалога с противниками вакцинации, вести его нужно — принуждение приводит к популярности таких способов обхода процедуры, как поддельные сертификаты, добавил эксперт.

Усилить контроль за подделками

По словам президента, повышать приверженность населения к прививкам нужно мягкой силой — «терпеливо и с уважением разъяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса». Введение ответственности за отказ от нее только спровоцирует наших людей на изобретение способов обойти запреты, а это контрпродуктивно, считает Владимир Путин.

— Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 с лишним уголовных дел возбуждено. Вот здесь надо бороться, да. А глобально — нужно разъяснять и убеждать, — сказал президент. — Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата.

Подделка документов преследуется по закону в соответствии с Уголовным кодексом , поэтому гражданин, который купил сертификат, должен понимать, что уже совершил противоправное деяние, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— На законодательном уровне все это уже урегулировано. Но человек, покупающий справку о вакцинации, надеется: никто не узнает, что он не сделал прививку. И только потом, умирая, как рассказывают наши врачи, сожалеет, что не вакцинировался от коронавируса, — отметила она.

По мнению депутата, наказывать нужно в первую очередь тех, кто продает липовые сертификаты, а также врачей, которые помогают получить справку без прививки.

— Не стоит забывать и про мошенников, которые пытаются заработать на этом. На мой взгляд, сегодня жизнь людей гораздо важнее, чем уголовное преследование. Да, наказывать нужно, но сегодня гражданам, которые уже купили справку, надо позволить до определенной даты сделать прививку . Исходя из человеческих ценностей, жизнь этих людей дороже наказания, — подчеркнула парламентарий.

Амнистию для людей, купивших поддельные справки, поддерживает и зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, это мера позволила бы обезопасить людей от коронавируса и помогла бы в расследовании преступлений, связанных с подделкой сертификатов.

— Владимир Владимирович сказал, что сейчас заведено более 200 уголовных дел по фактам подделки сертификатов. Самих случаев, как мне кажется, гораздо больше. Но проблема в том, что как продавцов, так и покупателей липовых справок сложно привлечь к ответственности просто по причине того, что факт преступления бывает затруднительно установить. Допустим, человек пришел в поликлинику, подкупил врача, тот слил в раковину вакцину. Ни камер, ни диктофона, понятное дело, в кабинете доктора нет. А вот если бы люди, уже имеющие поддельных сертификат, приходили прививаться по-настоящему, можно было бы проследить их связь с продавцами и нечистыми на руку врачами , — считает депутат.

Ужесточение наказания для антипрививочников, при этом, только спровоцирует недовольство и страх в обществе, подчеркнули оба эксперта.