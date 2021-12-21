Шаг в право: зачем вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок

Внесение вакцинации от коронавируса в утвержденный Минздравом официальный календарь прививок не делает ее обязательной, для этого нужны изменения в законодательстве , рассказали «Известиям» вирусологи. В то же время эта процедура делает легитимной вакцинацию детей от 12 до 17 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. По мнению специалистов, подростков нужно вакцинировать наряду со взрослыми, особенно на фоне стремительного распространения штамма «Омикрон».

Что изменилось

Минздрав России 20 декабря утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в числе которых оказалась и вакцинация от COVID-19.

Согласно опубликованному документу, к приоритету первого уровня для вакцинации от коронавируса относятся люди от 60 лет и старше, страдающие хроническими заболеваниями — в том числе диабетом и ожирением, работники медицинских, образовательных и социальных организаций, а также жители городов с населением более 1 млн человек . Ко второму уровню приоритета относятся военнослужащие, работники сферы услуг, транспорта, энергетики, полиции. Третий приоритет установлен для госслужащих, студентов старше 18 лет и детей от 12 до 17 лет включительно — при наличии письменного согласия одного из родителей. Таким образом, документ делает легитимной вакцинацию подростков .

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Ранее, 10 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса детей от 12 до 17 лет начнется до конца этого года. На эти цели выделят порядка 150 тыс. доз «Спутника M».

Включение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям — это скорее техническая процедура, из нее не следует, что вакцинация становится обязательной для каких-либо групп граждан , пояснил «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

— Речь здесь идет о добровольной прививке по эпидемиологическим показателям. Фактически ничего не меняется, просто официально закрепляется существование прививки от коронавируса. Тем не менее сам факт признания очень важен , — отметил специалист.

Кардинально на темпы вакцинации в России решение не повлияет, уверен он.

— Прививка по-прежнему остается необязательной, у людей есть выбор. В России нет закона, который мог бы принудить к вакцинации как детей, так и взрослых. Это касается всех вакцин и заболеваний — к сожалению, некоторые даже не делают прививки от кори, — рассказал Вадим Покровский.

Таким образом, включение прививки от COVID-19 в календарь прививок не дает работодателям или руководителям учебных заведений полномочий, к примеру, не допускать человека к очной учебе или работе. Календарь прививок — это не закон, а скорее инструкция, отметил специалист.

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«Известия» отправили запрос в Минздрав.

Вакцинация от COVID-19 внесена не в национальный календарь профилактических прививок, а в календарь прививок по эпидемическим показаниям, подчеркнул в беседе с «Известиями» заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

— Нацкалендарь прививок — это вакцинация при достижении определенного возраста, он устанавливается на уровне Госдумы, поскольку затрагивает основы законодательства о здоровье. При этом календарь прививок по эпидпоказаниям — это уровень Минздрава и Роспотребнадзора: здесь легитимизируются прививки в зависимости от текущей обстановки, например от бешества, клещевого энцефалита и т.д. — пояснил он.

«Омикрон» наступает

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вакцинация в нашей стране добровольна, поэтому маловероятно, что будет принят закон, который сделает ее обязательной, считает Вадим Покровский. По его мнению, гражданам следует лучше объяснять преимущества прививок от коронавируса, тогда проблема с низким темпом вакцинации не будет столь острой.

С ним не согласен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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— На мой взгляд, вакцинация должна быть обязательна для всех, в том числе и для подростков, хотя для этого и нужны изменения в законодательстве. Если в стране складывается особая эпидемическая ситуация, соответствующий закон может быть принят, — заметил он в беседе с «Известиями».

Прививаться особенно актуально в условиях распространения нового штамма «Омикрон», который еще изучен недостаточно, но при этом стремительно распространяется по миру , добавил вирусолог.

— К «Омикрону» пока присматриваются, его летальность на данный момент не установлена. Она может быть как ниже, чем у «Дельты», так и выше. Существует и вероятность, что «Омикрон» — это начало конца пандемии. Такое возможно, если будет доказано, что этот штамм слабее агрессивной «Дельты». Поэтому в 2022 году всем точно нужно прививаться, а дальше посмотрим, — сказал эксперт.

В России на данный момент доминирует именно «Дельта», напомнил Анатолий Альтштейн. Случаи выявления «Омикрона» пока единичные.