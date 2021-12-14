Темп не менее: от новых волн эпидемии Москву спасет вакцинация 50 тыс. в день

Остановить распространение COVID-19 в Москве возможно, если прививать от коронавируса не меньше 50 тыс. человек в день. Это показала новая математическая модель, разработанная в Институте проблем передачи информации РАН. Согласно расчетам, меньшие темпы вакцинации не позволят выйти на уровень коллективного иммунитета, позволяющий избежать новых случаев инфицирования. Так, если прививать около 20 тыс. человек в сутки, всплески заболеваемости, вероятно, будут повторяться раз в десять месяцев и на пике будет до 25 тыс. новых случаев в день, следует из прогноза. Впрочем, модель ориентирована на доминирование штамма «Дельта» и нынешние технологии лечения COVID-19, а ситуация может измениться, указали эксперты.

Порядок и хаос

Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Соколов разработал математическую модель, с помощью которой можно прогнозировать развитие пандемии COVID-19 в столице . Она построена на основе имеющихся на сегодня данных, которые учитывают доминирование штамма «Дельта», существующий уровень контактов между гражданами, количество ежедневных тестов, уровень миграции и другие аспекты. В частности, модель о тражает взаимосвязь вакцинации и вероятности новых вспышек заболеваемости.

Согласно расчетам, если коллективный иммунитет в Москве будет поддерживаться с помощью вакцинации около 20 тыс. человек в сутки (сейчас, по данным портала gogov.ru, в столице ежедневно прививают до 25 тыс.), то новые всплески эпидемии будут повторятся каждые десять месяцев. На пике количество заболевших в день будет достигать 25 тыс. человек, следует из прогноза. Если же вакцинировать 40 тыс. человек в день, всплески заболеваемости станут ежегодными, а на пике не будут превышать 3 тыс. новых инфицирований в сутки, показали расчеты. Наконец, если прививать 50 тыс. человек в день, эпидемия постепенно прекратится, показало математическое моделирование.

Темп не менее_1 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В модели учтено, что среди москвичей есть те, кто восприимчив к инфекции, и те, кто получил защиту после вакцинации или перенесенной инфекции. При этом приняты во внимание не только те, кто переболел официально, но и те, кто переносит болезнь бессимптомно либо не обращается к врачу. Также в расчетах отражено, что иммунитет после вакцинации или болезни через некоторое время перестает действовать и люди вновь возвращаются в группу восприимчивых. При этом степень заразности и длительность болезни может изменяться в зависимости от доминирующего штамма коронавируса.

По мнению создателя модели, основной фактор, определяющий развитие эпидемии, — коллективный иммунитет. Влиять на него можно с помощью вакцинации . Такие меры, как локдаун или масочный режим, могут только несколько оттянуть или растянуть во времени очередной пик заболеваемости, полагает разработчик.

Доля неопределенности

Специалисты, опрошенные «Известиями», не ставят под сомнение верность математических расчетов, но обращают внимание, что предложенная модель не может учесть некоторых факторов.

— Всё же цель прививок — это не предотвращение всех случаев, а предотвращение тяжелых случаев и смертей, с этим вакцинация справляется, но распространение коронавируса она уже не остановит, — поделился мнением директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.

Темп не менее_2 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

По мнению специалиста, в модели много допущений и некоторые из них могут быть нереалистичны. Например, появляются новые штаммы и более эффективные методы лечения , которые могут изменить ситуацию.

— Математически оспорить выводы модели невозможно, но можно логически, — отметил Михаил Болков, старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ.

Эксперт пояснил: длительность действия иммунитета сейчас оценивают по количеству антител, но это только меньшая часть защиты. Врожденный иммунитет хорошо работает у многих людей, и у них даже не возникает иммунная память после встречи с коронавирусом. При этом, по мнению специалиста, нужно стремиться к максимальной вакцинации населения, потому что доказано, что в странах, где это сделано, низкая смертность от COVID-19.

— Однако идея, что нам придется ревакцинироваться постоянно, ошибочна, так как она родилась из представления, что иммунитет от нее сохраняется только шесть месяцев . А это не так, потому что после прививки иммунная система продолжает сохранять определенный «резервный фонд» еще долгое время, — сказал Михаил Болков.

Тем не менее полная ликвидация натуральной оспы уже после того, как появилась эффективная вакцина, заняла многие годы , не согласилась сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Анастасия Михайлова.

— В какой-то момент вакцинация против COVID-19 будет, как вакцинация против гриппа, а сами случаи заболевания, хоть и будут постоянно регистрироваться, не будут вспышками столь глобального масштаба, — считает эксперт.

Темп не менее_3 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дальнейшее развитие пандемии будет зависеть от количества привитых , согласен профессор кафедры биохимии и микробиологии Южного федерального университета Марина Сазыкина.

— Однако вирус продолжает мутировать, появляются новые штаммы, которые могут стать либо сильнее, либо слабее. Японские ученые, например, говорят, что штамм «Дельта» в их стране уже изжил себя. Он настолько часто мутировал, что ослабел. Также есть данные, что последствия от «Омикрона» значительно легче, чем от других штаммов, — сказала она.