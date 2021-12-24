«Один больной заражает всех»: как не подхватить коронавирус на новогоднем корпоративе

Приближается пора новогодних корпоративов. Однако во время пандемии и в сезон инфекций участие в таких мероприятиях повышает риск подхватить коронавирус, а также заразиться гриппом или ОРВИ . Врачи рассказали «Известиям», как снизить риски для здоровья во время вечеринки с коллегами.

Может ли один больной заразить всех

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и гриппа на новогоднем корпоративе. По их словам, для того чтобы заразить всех присутствующих на вечеринке гостей, достаточно всего одного больного человека.

Как отметил врач-терапевт, автор книги «Пока едет «Скорая» Андрей Звонков, для снижения риска заражения лучше провести корпоратив в отдельном помещении, а не в общем зале ресторана, и ограничить число гостей сотрудниками, которые обычно и так находятся в офисе.

По утверждению Звонкова, «огромные компании в помещениях, где все танцуют, пьют и радуются, — это места, где есть все условия для быстрой передачи инфекции».

— Если встречаются пять-шесть человек, то это не страшно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии — это большой риск, — говорит врач.

Для того чтобы устроить встречу коллектива в формате COVID-free, нужно пригласить на него только привитую часть коллектива. Несмотря на то что прививка не дает стопроцентной защиты от вируса, она сокращает риск заражения и облегчает течение болезни, если человек все-таки подхватил инфекцию, потому лучше сделать так, чтобы непривитые на корпоратив не приходили, считает врач.

— Надо заранее договориться, что на вечеринку придут только привитые, а остальным лучше поберечься, — заключает терапевт.

Какие правила безопасности на корпоративе надо соблюдать

В 2021 году, в отличие от прошлого, корпоративы разрешены официально. Кафе и рестораны принимают заявки на организацию праздников, но с некоторыми ограничениями. Например, количество гостей не должно превышать 50 человек в отдельном зале, оборудованном рециркулятором воздуха с функцией ультрафиолетового облучения.

По словам терапевта, старшего медицинского консультанта сервиса «Теледоктор24» Марии Меньшиковой, при проведении корпоратива в сезон инфекций важна сознательность каждого присутствующего: тем, кто чувствует даже начальные признаки заболевания (насморк, слабость, першение или боль в горле), лучше остаться дома.

— Однако часто бывает так, что человек является носителем вируса и при этом не имеет никаких симптомов. Поэтому лучше максимальное количество времени проводить в средствах индивидуальной защиты — масках, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, — добавляет врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Дарья Кириллова.

По ее словам, на корпоративе можно подхватить не только коронавирус, но и любой другой вирус, передающийся воздушно-капельным путем: ОРВИ, грипп или ротавирусную инфекцию. Лучшая профилактика от любых заражений — укрепление иммунитета и минимизация контактов с большим количеством людей или людьми с признаками инфекции.

Один больной Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— К наиболее эффективным способам повысить уровень защиты организма относятся сбалансированный рацион, сон не менее 8 часов ежедневно, а также процедуры закаливания и физические упражнения, пусть даже это будут пешие прогулки на свежем воздухе. В отношении вакциноконтролируемых инфекций настоятельно рекомендуется вакцинация, — отмечает собеседница «Известий».

До и после встречи можно использовать капли для увлажнения слизистой, а затем, вернувшись домой, будет не лишним промыть нос соленой водой — это простое и хорошее средство для профилактики инфекций.

Закуски и выпивка на корпоративе

Для того, чтобы провести корпоратив без неприятных последствий, врачи рекомендуют не переедать и не злоупотреблять спиртным. По словам заместителя главного врача филиала сети медицинских центров Поликлиника.ру Елены Ткач, самым «тяжелым» для печени и поджелудочной железы является сочетание алкоголя и жирной пищи, потому их потребление лучше ограничить.

— Из напитков лучше выбрать виноградную группу (вино, коньяк, игристое вино), также допустимы злаковые напитки (виски, пиво, водка). Для поддержания водного баланса на порцию алкоголя нужно выпивать стакан воды, — советует врач.

Мария Меньшикова, в свою очередь, рекомендует «не набрасываться на всё сразу — еда никуда не убежит, а обжора выглядит некрасиво». Получайте удовольствие от блюда, смакуя каждый кусочек, — первые импульсы от пищи поступают в мозг только через 15 минут.

— Не ставьте себе запретов в плане еды, иначе угрызения совести от лишнего салатика, десертика, бокальчика испортят всё удовольствие. Лучше есть всего понемногу, — говорит она. — И постарайтесь постоянно не сидеть за столом — выходите потанцевать, подвигаться, это придаст новые силы в борьбе с вкусностями.

По данным опроса, проведенного онлайн-платформами Lamoda и hh.ru, каждый второй россиян собирается посетить новогодний корпоратив. У 61% вечеринка пройдет в офлайн-формате, еще 23% проведут онлайн-встречи. У 22% опрошенных не планируется никаких мероприятий.